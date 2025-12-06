Lautaro Martínez intratable: abrió el camino de la goleada sobre Como, puso al Inter en la cima de la Serie A y quedó como capo cannoniere
Inter goleó por 4-0 de local a Como en uno de los adelantos de la decimocuarta fecha del campeonato italiano y escaló a la cima de la tabla que lidera provisoriamente con dos puntos de ventaja sobre Milan y Napoli y a tres de distancia de Roma, con la que compartía posición antes de iniciarse la jornada.
El capitán argentino Lautaro Martínez abrió la cuenta a los 11 minutos en un Giuseppe Meazza colmado por más de 75 mil almas y también se instaló en la punta, pero de la tabla de goleadores del certamen, que comanda con siete festejos ahora, para que el nerazzurro del rumano Cristian Chivu se fuera al descanso en ventaja.
NUEVO GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA SER EL MÁXIMO GOLEADOR [7] DE LA SERIE A 2025-26. pic.twitter.com/hdg9oM7fLb
Al regreso del mismo, su compañero en ataque, el francés Marcus Thuram, festejó su cuarto gol en el torneo a los 14 minutos del segundo tiempo, tras lo cual el turco Hakan Calhanoglu celebró el sexto de su cosecha en el campeonato a los 36 del complemento, mientras que el brasileño Carlos Augusto sentenció el marcador a los 41.
Una cátedra de efectividad dio Inter hoy ante uno de los rivales más complicados como el Como del español Cesc Fabregas, quien contó con los servicios de Nico Paz y Maxi Perrone, que fue amonestado y reemplazado a poco del final por francés Maxence Caqueret. El equipo de las afuera de Milán, una de las revelaciones de la temporada, sufrió su segunda derrota en el torneo y quedó a seis puntos de la cima (emparejado con Bologna). Este domingo podría resignar el sexto puesto que hoy lo clasificaría a la Conference League si Juventus derrota al campeón Napoli en el Estadio Diego Maradona.
En San Siro, Inter demostró las razones por las cuales es candidato al Scudetto al sumar su décima victoria en el campeonato (perdió los restantes cuatro partidos) y sigue sin conocer el empate, frente a un equipo duro, aguerrido que hoy no pudo ante el poderío ofensivo de su rival, capaz de doblegar a la hasta hoy defensa más efectiva del certamen junto con la Roma (ambos tenían sólo siete goles en contra antes de comenzar la jornada).
Con Lautaro como estandarte y Thuram como socio de ataque, Inter demolió a Como y asestó dos estocadas que acabaron con la resistencia del visitante en un partido en el que sus delanteros volvieron a celebrar como lo hicieron en este mismo escenario en el estreno en el campeonato cuando Inter goleó por 5-0 al Torino.
El campeón mundial argentino, que venía de celebrar un doblete en el triunfo frente a Pisa el pasado fin de semana, demostró que sigue en estado de graci
Inter, que entre semana goleó por 5-1 al Venezia para instalarse en cuartos de final de la Copa Italia, irá por la recuperación en la Champions, el martes ante Liverpool en Milán, tras la primera derrota que sufrió sobre la hora de visitante con Atlético Madrid luego de cosechar cuatro victorias en fila.