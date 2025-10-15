Laurta fue trasladado desde Gualeguaychú a Concordia: dijo que todo “fue por justicia”
Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remisero, será indagado en Concordia. Durante su traslado habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”.
Este miércoles, el impulsor de Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia se expresó ante la prensa y expuso: “Todo fue por justicia”, haciendo referencia a los crímenes que se investigan.
"TODO FUE POR JUSTICIA": LA CONFESIÓN DE PABLO LAURTA
El doble femicida -y sospechado de al menos otras tres muertes- declaró a Canal 9 del Litoral mientras era trasladado.
En este sentido, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.
Se espera que luego de dicha testimonial “quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro”, informaron fuentes policiales.
Posteriormente, será derivado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.