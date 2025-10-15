Maran Suites & Towers

Laurta fue trasladado desde Gualeguaychú a Concordia: dijo que todo “fue por justicia”

Redacción | 15/10/2025 | Entre Ríos, Policiales | No hay comentarios

Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remisero, será indagado en Concordia. Durante su traslado habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”.

Este miércoles, el impulsor de Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia se expresó ante la prensa y expuso: “Todo fue por justicia”, haciendo referencia a los crímenes que se investigan.

En este sentido, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.

Se espera que luego de dicha testimonial “quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro”, informaron fuentes policiales.

Posteriormente, será derivado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

