Laura Tarabella presidirá la Comisión de Acreditación del CIN
En el marco del 95º Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado en Santa Rosa, La Pampa, las rectoras y rectores de universidades nacionales advirtieron que la situación presupuestaria del sistema universitario es “crítica” y alertaron que los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.
En una declaración conjunta, señalaron que “las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026”, lo que implica “una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”, remarcaron.
En lo que respecta a los salarios, el documento precisó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los haberes universitarios aumentaron 158 %, frente a una inflación acumulada del 280 %. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32 %”, advirtió el CIN.
En esa línea, el texto agregó que, para dimensionar el deterioro, la pérdida acumulada equivale a aproximadamente 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023. “Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”, enfatizó.
El CIN sostuvo además que, para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían recomponerse un 47,3 % respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026. Ese porcentaje, explicaron, surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para volver al poder de compra previo a la asunción del actual gobierno nacional.
La declaración también puso el foco en los Gastos de Funcionamiento de las universidades. Allí se indicó que el poder adquisitivo de esas partidas no superó en ningún mes de la actual gestión el 64 % del que tenía en enero de 2023. Actualmente, se ubica en torno al 40 % de los valores de enero de 2023.
En relación con el valor promedio que esa cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, el CIN detalló que, durante los meses de gestión del actual gobierno, se perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias.
El análisis de partidas específicas mostró, además, que el recorte no se limita a las transferencias directas a las universidades. “Incluye líneas presupuestarias que, si bien no forman parte de los presupuestos universitarios, son centrales para sostener el funcionamiento del sistema”, advirtieron.
A modo de ejemplo, y tomando el presupuesto efectivamente ejecutado, el CIN precisó que en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades fue equivalente al 38,05 % de lo ejecutado en 2023.
En cuanto al fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria, el nivel se ubicó en apenas 1,02 % de lo ejecutado en 2023. En tanto, las partidas que financian los montos de las Becas Progresar se situaron en torno al 26,02 % del nivel de 2023.
Más aún, los recursos vinculados con el desarrollo de infraestructura universitaria o con el acompañamiento a las trayectorias de formación estudiantil de las y los beneficiarios de las Becas Progresar se ubicaron en 0 % respecto de 2023, según el relevamiento del CIN.
Sobre las Becas Progresar en particular, el documento puntualizó que el presupuesto vigente de los renglones vinculados con su financiamiento y al acompañamiento de trayectorias se redujo un 82 % en términos nominales entre 2026 y 2025. En términos reales, esto ubica el gasto más de un 95 % por debajo del valor que tenía en 2023.
En paralelo a este diagnóstico, el 95º Plenario del CIN sesionó con agenda institucional y renovó sus autoridades. La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, fue elegida presidenta de la Comisión de Acreditación del CIN, órgano clave en materia de evaluación y calidad académica.
En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, asumió como nuevo presidente del CIN, mientras que el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, fue designado vicepresidente.
La elección de Tarabella, quien asumió el pasado 6 de marzo al frente del rectorado de la UNL, consolida la presencia de esa casa de estudios en los espacios de trabajo conjunto entre las universidades nacionales. “Como rectora de la UNL destaco que el CIN es un ámbito central para construir consensos y defender el sistema universitario público en unidad. En un contexto complejo, sostener una agenda compartida no solo es necesario sino imprescindible. La unidad del sistema universitario es nuestra mayor fortaleza para defender el derecho a la educación pública universitaria y de calidad”, subrayó.
En la Comisión de Acreditación, Tarabella estará acompañada en la vicepresidencia por Carolina Farias, rectora de la Universidad Nacional del Delta. La temática resulta especialmente relevante dado que la titular de la UNL cuenta con una extensa trayectoria en gestión académica y en asociaciones vinculadas con la evaluación y la construcción de criterios para la mejora de la calidad universitaria.
Desde el CIN indicaron que la renovación del Comité Ejecutivo y de las autoridades de las comisiones permanentes puede consultarse en el detalle oficial difundido tras el plenario.
En el mismo encuentro, el CIN y la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron “extrema preocupación y máxima alerta” por la situación del sistema científico tecnológico del país.
“El deterioro acelerado del financiamiento, de las condiciones de trabajo, de los salarios y de la infraestructura indispensable para la investigación amenaza directamente la continuidad misma de las capacidades científico-tecnológicas construidas durante décadas”, subraya el texto.
Además, el CIN y la RAICyT advirtieron que, sin financiamiento adecuado, sin oportunidades reales de desarrollo y sin salarios dignos, el sistema científico tecnológico nacional se vuelve incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos, quienes se ven forzados a emigrar en busca de mejores condiciones laborales y profesionales.
“Esta pérdida no solo empobrece el presente: erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección. La fuga de talentos es una consecuencia directa del desfinanciamiento y constituye uno de los factores más graves de degradación del sistema científico y universitario”, enfatizaron.
En paralelo, el jueves previo al plenario, la rectora de la UNL Laura Tarabella participó de la reunión del Foro de rectoras y vicerrectoras de Universidades Públicas, un espacio de trabajo que promueve la perspectiva de género, el desarrollo de políticas de igualdad y la articulación entre autoridades universitarias de todo el país.
El 95º Plenario del CIN también incluyó un momento de conmemoración por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 y la renovación del “Nunca Más” como consigna vigente, no solo como memoria del pasado, sino como responsabilidad presente y futura.
“Los Rectores y Rectoras ratificamos el compromiso del sistema universitario con los Derechos Humanos y la Democracia”, sostuvo Tarabella al cierre de la sesión.