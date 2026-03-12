Laura Tarabella fue distinguida como Mujer Destacada por la Legislatura de Santa Fe
Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y la docente e investigadora Liliana Forzani fueron distinguidas como Mujeres Destacadas por la Legislatura de Santa Fe, en reconocimiento a sus trayectorias y aportes en los ámbitos de la educación superior y la ciencia.
El reconocimiento se realizó en la Cámara de Diputados de la provincia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y reunió a santafesinas destacadas por su lucha y trayectoria en relación con los derechos de las mujeres.
En total fueron distinguidas 28 mujeres de distintos ámbitos de la vida pública, entre ellos la educación, la ciencia, la cultura y el trabajo social. El homenaje tiene como objetivo visibilizar el aporte de mujeres cuyo trabajo y compromiso contribuyen al desarrollo social, cultural, científico y educativo de la provincia.
En ese contexto, la trayectoria académica y el rol actual de Tarabella al frente de la UNL fueron destacados como parte de un recorrido vinculado a la defensa de la educación pública y al fortalecimiento del sistema universitario.
Reconocer trayectorias y transformaciones
La distinción adquiere un significado especial para la Universidad Nacional del Litoral, ya que Laura Tarabella asumió recientemente como la primera mujer rectora en los más de cien años de historia de la institución.
Previo al acto, la rectora destacó el carácter colectivo del reconocimiento:
“El hecho de recibir este reconocimiento lo hago en nombre de todas las mujeres de nuestra Universidad Nacional del Litoral que hicieron mucho para que se pueda materializar que, por primera vez en 106 años, una rectora pueda asumir los destinos de la conducción y el liderazgo. Esto no es solamente un logro personal, sino un logro colectivo de esas mujeres que décadas atrás, muchas de ellas en silencio, fueron abriendo caminos y construyendo puentes”.
Tarabella también señaló que la elección de nuevas autoridades refleja procesos institucionales que la universidad viene desarrollando desde hace tiempo.
“Nuestra universidad trabajó las políticas de género incluso en momentos en los que estos temas todavía no estaban en agenda. Fue pionera con la creación de un programa de género. El hecho de que dos mujeres hayamos sido elegidas de manera contundente en la Asamblea Universitaria también da cuenta de ese crecimiento, de esos debates y de esos espacios que la universidad supo generar”, valoró.
Asimismo, agradeció la distinción otorgada por la Legislatura provincial y resaltó que otra integrante de la comunidad universitaria haya sido reconocida en la misma ceremonia.
“Agradezco a los diputados y a las diputadas por esta distinción. En el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral me enorgullece que la Dra. Liliana Forzani también sea reconocida por sus logros académicos como investigadora, nada menos que en un área del conocimiento como la matemática”.
Trayectoria científica reconocida
Durante la misma ceremonia también fue distinguida Liliana Forzani, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL e investigadora superior del Conicet.
La científica cuenta con una destacada trayectoria en el campo de la matemática y fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe.
Forzani recibió esta distinción por segunda vez —la primera había sido en 2009— y destacó el valor del reconocimiento en el contexto actual de la ciencia en el país.
“Es la segunda vez que recibo este reconocimiento. En estos tiempos en los que hay tantas dificultades para la ciencia, es importante señalar que la provincia de Santa Fe sigue apostando a la ciencia y la tecnología”, expresó.
Mujeres santafesinas destacadas
Durante el acto realizado en la Legislatura provincial fueron distinguidas las siguientes santafesinas por su lucha y trayectoria en relación con los derechos de las mujeres:
Gisela Ivanna Wild, Evangelina Andrea Billoud, Matilde Andrea Ponce, Romina Lusso, Carina Cavazza, Alicia Martina Juana Fernández, Inés Catalina Soljan, Luisa Galíndez, Valentina Ponce Moll, Alejandra Kosak Slobodianiuk, Patricia Raquel Escudero, Cecilia María Eva Ferreyra, Marcela Andrea Riquelme, Lidia Ocampo Romero, Silvia Alejandra Virili, Marianela Magnano, Laura Tarabella, Ramona Isabel Villalba, María Emilia Marotto, Liliana Forzani, Dora Zulema Rambaldo Vico, María Esther Bertero, Nora Marcela Giacomo, Verónica Andrea Sotomayor, Laura Margarita Pasquali, Fanny Sandra Tissembaun, Carolina Pavetto, Inés Lilian Manni y Julia Raquel Jotomliansky.