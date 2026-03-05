Laura Tarabella asumirá como rectora de la UNL
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizará este viernes 6 de marzo a las 11 el acto de asunción de la rectora Laura Tarabella y de la vicerrectora Liliana Dillon, quienes fueron electas por la Asamblea Universitaria para el período 2026-2030.
La ceremonia se desarrollará en el Paraninfo de la UNL, ubicado en Bv. Pellegrini 2750, y será transmitida en vivo por Litus TV y por el canal de YouTube de Litus Educa, permitiendo que la comunidad universitaria y el público en general puedan seguir el acto.
La jornada tendrá además un carácter histórico para la institución, ya que por primera vez en su centenaria historia la universidad contará con una rectora y una vicerrectora mujeres, marcando un hecho significativo en la conducción de la casa de estudios.
Antes del inicio de la ceremonia, Laura Tarabella atenderá a la prensa a las 10.45, en la previa del acto oficial de asunción.
Tarabella y Dillon fueron elegidas por la Asamblea Universitaria de la UNL para conducir la institución durante el período 2026-2030, etapa en la que estarán al frente de la gestión académica e institucional de la universidad.