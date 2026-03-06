Laura Tarabella asumió como primera rectora mujer en la historia de la UNL
Laura Tarabella asumió este viernes como rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para el período 2026-2030, convirtiéndose en la primera mujer en conducir la institución en sus 106 años de historia. La acompañará Liliana Dillon como vicerrectora.
El acto de asunción se realizó este viernes 6 de marzo en el histórico Paraninfo de la UNL, que estuvo colmado por integrantes de la comunidad universitaria. Durante la ceremonia también fueron despedidas las autoridades salientes encabezadas por el rector Enrique Mammarella y la vicerrectora Larisa Carrera.
“Asumimos un nuevo periodo de gobierno reafirmando el valor estratégico de la educación superior pública, gratuita y de calidad”, expresó Tarabella durante su discurso. En ese marco, también remarcó la importancia de defender la autonomía universitaria, el pluralismo en la toma de decisiones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Un hito en la historia de la UNL
Tarabella destacó el carácter histórico de la nueva conducción universitaria. “Por primera vez en 106 años de historia de nuestra universidad quienes asumen este liderazgo son dos mujeres”, afirmó, y señaló que ese hecho refleja el camino recorrido por muchas mujeres en tareas de docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
La nueva rectora también puso énfasis en la importancia del diálogo, la escucha y la construcción colectiva, al sostener que la autonomía universitaria se fortalece con prácticas democráticas y decisiones consensuadas dentro de los órganos de gobierno.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo será seguir construyendo una universidad inclusiva, innovadora, sostenible y comprometida con los desafíos contemporáneos, capaz de defender la democracia, promover la cultura y generar conocimiento con impacto en la región y en el ámbito internacional.
Lineamientos de gestión para el período 2026-2030
Durante su discurso, Tarabella repasó los ejes centrales que guiarán su gestión, en línea con el Plan Institucional Estratégico UNL 100+10.
Entre las prioridades mencionó garantizar el derecho a la educación superior, promover la permanencia estudiantil y fortalecer políticas académicas integrales que combinen inclusión, acompañamiento y excelencia formativa.
También destacó la necesidad de profundizar la innovación pedagógica, el uso de tecnologías educativas y la consolidación de entornos virtuales e híbridos, además de impulsar la internacionalización de la educación superior y las prácticas de extensión universitaria.
Otro de los lineamientos será fortalecer la investigación científica, la innovación y la transferencia tecnológica, promoviendo una mayor vinculación con el sector productivo y con distintos niveles del Estado para potenciar el impacto social del conocimiento generado en la universidad.
En materia institucional, anunció que el inicio de la gestión estará marcado por la Cuarta Evaluación Institucional de la UNL ante la CONEAU, proceso que permitirá analizar logros, revisar desafíos y definir metas para los próximos años, con foco en la calidad institucional y la transparencia.
Defensa de la universidad pública
En el tramo final de su discurso, Tarabella recordó su trayectoria vinculada a la educación pública y remarcó el valor del sistema universitario argentino.
“Soy una mujer formada y transformada por la educación pública y la universidad pública, porque la universidad no solo construye futuro, sino que transforma vidas”, afirmó.
Además, advirtió sobre los cuestionamientos al sistema universitario y científico nacional y señaló la necesidad de garantizar financiamiento adecuado para el funcionamiento de las instituciones y la recomposición salarial de trabajadores universitarios y del sistema científico.
Balance de la gestión saliente
Antes del traspaso de mando, el rector saliente Enrique Mammarella agradeció el trabajo realizado durante sus ocho años de gestión y destacó el acompañamiento del equipo universitario.
“Con mucha emoción y con el saber del deber cumplido quiero agradecer al equipo de gestión que durante estos ocho años no descansó bregando por una universidad en permanente transformación y crecimiento”, expresó.
Asimismo, deseó éxito a las nuevas autoridades al sostener que reciben una universidad innovadora, transparente y profundamente conectada con su entorno.
Amplia presencia institucional
El acto contó con la presencia de autoridades universitarias, provinciales, municipales y representantes del sistema universitario argentino, además de ex rectores de la UNL, decanos, docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes.
Entre las autoridades presentes se destacaron el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, rectores de diversas universidades nacionales y extranjeras, además de funcionarios provinciales y municipales.