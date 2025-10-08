Latido Federal: capacitan a escuelas deportivas de Paraná en RCP y primeros auxilios
El programa Latido Federal, impulsado por la Secretaría General de la Gobernación a través de la Coordinación de Articulación Estratégica Territorial, realizó una nueva jornada de capacitación en el Centro Vecinal Padre Kolbe de Paraná. La iniciativa busca extenderse a escuelas rurales de toda la provincia para formar en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, herramientas vitales para la atención de emergencias.
En esta primera fase, se sumaron a la capacitación escuelas deportivas comunitarias de diferentes barrios de la capital entrerriana, fortaleciendo el tejido social y deportivo de la ciudad. Participaron clubes como Sportivo Luján, Defensores del Chapu, San Martín FC y Mosconi FC, entre otros.
Detalles de la jornada
La capacitación fue dirigida por la Esp. Lic. Daniela Bisai, docente e instructora universitaria, y referente de la Secretaría de Muerte Súbita de la Federación Argentina de Cardiología. También estuvieron presentes representantes de la organización social Suma de Voluntades, que colabora con la coordinación provincial.
Al finalizar el encuentro, los representantes de cada escuela deportiva recibieron un botiquín de primeros auxilios, donado por la Coordinadora de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, en el marco de un convenio con ENERSA. Este aporte busca mejorar la capacidad de respuesta inmediata en los espacios deportivos barriales.
Esta acción marca el inicio del despliegue del programa Latido Federal, que continuará expandiéndose para formar comunidades preparadas, solidarias y comprometidas con la salud y la prevención en todo el territorio entrerriano.