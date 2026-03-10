Lástima que no lo hizo antes… Diputada libertaria propone exámenes psicológicos para candidatos y autoridades
La diputada de la Libertad Avanza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de ley donde propone que se realice a los candidatos a cargos electivos y autoridades del Poder Ejecutivo un examen de “Evaluación de idoneidad Psicológica Funcional”. La legisladora argumentó que es necesario realizar ese estudio previo ya que se debe “garantizar que quienes conduzcan los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal”.
“A los efectos de esta ley, se entiende por Idoneidad Psicológica Funcional la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular”, agrega el proyecto.
Llanos propone que se realice este examen psicológico a los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, “como requisito previo e ineludible para la oficialización de sus candidaturas ante la Justicia Electoral”.
También señala que lo deberán hacer “los legisladores nacionales electos, quienes “deberán acreditar la evaluación con carácter previo a la asunción del cargo”, como también a los aspirantes a ejercer cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, “con carácter previo a su designación o asunción”
Señala que la evaluación será realizada por “organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos, designados conforme a la reglamentación”.
Además se establece en el proyecto que la evaluación tendrá carácter estrictamente confidencial. Únicamente el dictamen final, expresado como “Apto Funcional” o “No Apto Funcional”, será comunicado a la Justicia Electoral y/o al órgano correspondiente, sin expresión de datos clínicos ni fundamentos técnicos detallados.