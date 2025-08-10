Las ventas minoristas pyme cayeron en julio 2% interanual y 5,7 % mensual
Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 2% en julio en términos interanuales y a precios constantes, mientras que frente a junio el descenso se profundizó al 5,7 %, según reportó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El nuevo informe de la entidad indicó que, en lo que va del año, el sector acumula un crecimiento del 7,6%, lo que implica una mejora respecto al mismo período del 2024.
El Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la CAME registró “variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, aunque sin alterar la tendencia general”.
De los siete subgrupos relevados, solo tres anotaron cambios interanuales positivos: “Perfumería”, con un avance del 1,8%; seguido por “Farmacia” con un alza de 0,9% y “Alimentos y bebidas”, con 0,4% de incremento en las ventas.
“En sentido contrario, cuatro rubros presentaron caídas. ‘Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles’ mostró la mayor retracción con un 6,7%, seguido por ‘Textil e indumentaria’ (-5,1%), ‘Calzado y marroquinería’ (-2,5%) y ‘Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción’ (-1,9%)”, agregó el documento.
La CAME también expresó que durante el séptimo mes del año, las ventas “estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos”.
“Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online”, puntualizó, al remarcar que “las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos”, además de “fuerte planificación del gasto”.
En tanto, el 57,9% de los comercios consultados indicó que su economía se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% -un 2,5% más que en junio- afirmó que empeoró.