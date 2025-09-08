Las urnas le dieron un mensaje a Milei y Gabinete, a gobernadores alineados, a la militancia libertaria, a los anti-peronistas y a cierto sector de la prensa
En medio de un mandato presidencial cuestionado hasta con síntomas de corrupción, la estrategia electoral de La Libertad Avanza de confrontar contra el Kirchnerismo o Peronismo no fue efectiva para alzarse con una victoria y, por lo tanto, este resultado en la Provincia de Buenos Aires, repercutirá en las disputas internas del Gobierno pero a la vez replicará en varios segmentos de la política argentina.
La tensa situación socioeconómica del país, más la tensión por la que atraviesa el Gobierno por presuntos actos de corrupción -coimas en la compra de medicamentos destinados a discapacitados – que involucran a Karina Milei y su colaborador directo, Eduardo “Lule” Menem, quedó expuesta en la reunión del Gabinete nacional del pasado miércoles.
Según comentan, el presidente Javier Milei habría sido quien llevó a la reunión la cuestión de las escuchas que denuncian estos supuestos sobornos.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello con la convicción que la caracteriza, planteó que habían llegado al Gobierno para actuar de manera diferente al kirchnerismo. En este sentido, trascendió que fue enfática en cuanto a que no estaba dispuesta a ser complaciente con la corrupción y consideró que era necesario que se tomaran medidas.
”No hay opción a repetir los errores”, dijo el presidente Milei en su discurso de anoche tras la catastrófica derrota, aunque luego ratificó todas las políticas implementadas hasta la fecha y enfatizó con porfía, terquedad y hasta torpeza que: “el rumbo no se modifica, sino que lo vamos a profundizar y acelerar más”.
Los que avalan esta posibilidad interpretan que sería la forma que habría encontrado Milei para preparar el terreno con el propósito de tomar una medida “preventiva” frente al escándalo que consistiría en desplazar a Lule Menem, sin que ello implique necesariamente atribuirle responsabilidad en hechos de corrupción.
¿Se vienen cambios?
En el pasado, el presidente no tuvo problemas en despedir a estrechos colaboradores, por diferentes motivos, como fue el caso de Guillermo Ferraro, quien fuera su amigo y jefe de Gabinete, Nicolás Posse, o la canciller Diana Mondino, por citar sólo algunos ejemplos.
Pero el caso de Lule Menem es distinto porque involucra a un funcionario que está bajo la órbita de la persona en que Milei más confía, es decir su hermana. Así, no le resultaría sencilla la remoción del actual subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, por más que, según comentan, nunca fue un personaje que gozó de la plena simpatía del presidente.
Las primeras repercusiones de la derrota en Buenos Aires llevaron a que se especulara con la posibilidad de cambios en el Gobierno incluyendo una renovación del Gabinete nacional – por lo pronto, dos ministros, Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) que son candidatos a cargos legislativos, podrían adelantar su salida -.
Un ciudadano harto del mal trato
Hay un mensaje rotundo de las urnas: Javier Milei supo conectar con el enojo de la gente y por eso llegó a la Presidencia, pero ahora no está conectando con la preocupación de la gente; de hecho, la falta de una respuesta contundente con relación a los supuestos sobornos en la compra de medicamentos, más allá de que la economía no está funcionando.
Los resultados de algunos focus groups van en el mismo sentido. Así, arrojan que los ciudadanos están cansados de las peleas, de un presidente que siempre está enojado, que insulta, que agravia y no invita a sumarse a su “Proyecto”, entendiendo el electorado que el enojo es una demostración de impotencia para resolver los problemas.
Al endurecimiento del discurso del Gobierno hacia todos los que piensan diferente, se suman otros factores que se estiman pudieron contribuir para explicar el resultado electoral, fueron los errores de gestión tanto en el manejo del conflicto en el Hospital Garraham, la situación de los discapacitados y de los jubilados, como un dato clave: un Pueblo que ve a un Gobierno vociferando sobre Libertad, pero esgrime una actitud totalitaria con sus medidas de ajuste, la destrucción del empleo, su desmedida desregulación y algo neurálgico, su represión.
Interna caliente
Como se recordará, la secretaria legal y Técnica – acompañada por Eduardo “Lule” y Martín Menem- hicieron prevalecer su estrategia electoral en el sentido de conformar listas con adhesiones plenas a las ideas libertarias. Santiago Caputo, en cambio, era partidario de cultivar alianzas con fuerzas afines, especialmente con los gobernadores, pensando no sólo en el resultado electoral sino también en la gobernabilidad durante la segunda parte de la Presidencia.
Así, en Provincia de Buenos Aires las listas libertarias fueron elaboradas particularmente bajo la supervisión de Sebastián Pareja (un dirigente vinculado a los Menem) y los nombres de los afines a Caputo brillaron por su ausencia.
Fuentes de la Casa Rosada especulan con que posiblemente este lunes en Balcarce 50 “comiencen a circular facturas”. Hay quienes creen que los resultados por debajo de lo esperado le permitirían a Caputo retomar un mayor protagonismo dentro de la cúpula del poder.
Pero, en todo caso, la impresión es que seguirán las pujas dentro del Gobierno y que, en este escenario, podría aumentar la incidencia de “un político experimentado y componedor” como es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Economía compleja
En el terreno económico, los números y los anticipos contemplan un “enfriamiento” de la actividad económica. En los últimos meses se observa que los salarios han tendido a ubicarse por debajo de la inflación. Los acuerdos paritarios de la mayoría de los grandes gremios corren por detrás de la inflación en el acumulado a julio.
A su vez, para contener el precio del dólar el Gobierno aplicó una política monetaria muy contractiva y en los últimos días intervino en el mercado vendiendo más de u$s500 millones. A su vez, las tasas de interés se ubicaron en niveles muy altos ya que duplican o triplican la inflación esperada del 28,2% con el consiguiente impacto sobre la producción.
El Indicador Mensual de Actividad alcanzó un pico en febrero pasado y desde entonces ha oscilado con tendencia a la baja -en junio, último dato disponible, cayó 0,7% mensual y analistas privados anticipan un nuevo retroceso para los meses siguientes-.
Días atrás se conoció el Relevamiento de Expectativas de Mercado y ahora los analistas recortaron la previsión de crecimiento para el año a 4,4%, en buena medida atribuible al “arrastre estadístico” del año pasado.
Las elecciones legislativas también son tenidas en cuenta por los mercados, de donde, es de esperar que sigan las tensiones en el mercado de cambios.
El resurgimiento del Peronismo
Tras confirmarse la contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires -por unos 13 puntos sobre La Libertad Avanza-, se abre un escenario mucho más desafiante para el Gobierno de Javier Milei. Es que el triunfo de Fuerza Patria posiciona a Axel Kicillof como el principal referente de la oposición de cara a 2027.
Los resultados demostraron que el gobernador bonaerense eligió una estrategia acertada al desdoblar las elecciones al que se opusieron tanto Cristina Fernández como su hijo Máximo Kirchner. Lo importante es que en esta contienda Kicillof queda como el gran ganador, acompañado por Sergio Massa.
Así todo indica que Kicillof estará en condiciones de liderar la oposición y seguramente aglutinar al peronismo – si no comete errores y el Gobierno no acierta con sus políticas -.
Se considera que el mayor error de los libertarios fue seguir la estrategia impuesta por Karina Milei y Eduardo “Lule” y Martín Menem de competir con una conformación propia, con mínimas concesiones a los aliados (en contra de la opinión de Santiago Caputo).
Por lo tanto, los libertarios perdieron votos “blandos”, es decir ex votantes de Juntos por el Cambio (a los que destrató) que apoyaron en 2023 a Javier Milei en segunda vuelta. Y, un dato que también pudo haber incidido, perdió apoyo para la fiscalización.
El resultado es que se ha logrado (al menos inicialmente) unir al peronismo con la consiguiente complicación que esto significa para la gobernanza libertaria de cara al futuro.
La incipiente unión de centro que conforman distintos gobernadores tienen ahora un nuevo interlocutor; pero a la vez, se posicionaron de modo consistente un grupo de mandatarios que antes de las elecciones perfilaban sus discursos atacando el mal trato presidencial a las provincias, y se anexan otros que lucían cierto alineamiento a Nación y anoche fueron contundentes con sus mensajes rebatiendo precisamente la necedad, la soberbia, la arrogancia de un Gobierno unitario que perjudicó ostensiblemente al Federalismo.
La lección a gobernadores
Se vienen días turbulentos para toda la Argentina y algunos gobernadores que anoche evidenciaron un silencio sepulcral deberán afinar el lápiz para rediseñar sus estrategias políticas ya que, está claro, su alineamiento con el presidente puede ocasionarles severos dolores de cabeza en octubre.
No solo Buenos Aires demostró hartazgo con esta forma de hacer política. Hay que analizar los resultados que viene cosechando La Libertad Avanza en materia de adhesiones a su proyecto. Una cosa es la defensa acérrima de los trolls o de los propios “influencers” libertarios en las redes sociales y otra la realidad que evidencian las urnas.
Fue elocuente que Milei llegó a la presidencia por el hastío, el cansancio extremo, la desilusión de millones de argentinos defraudados por la corrupción, inacción, ineficacia o manera de hacer política en un país que hace rato precisa nuevos referentes.
Pero el actual mandatario, más allá de cualquier buena intención, la realidad es que profundizó “La Grieta” y la trasladó a la propia sociedad, ahondando las diferencias de estratos, con ricos cada vez más poderosos, pobres contenidos con otro sistema tan populista como el anterior, jubilados olvidados con una crueldad inusitada, y una clase media al borde de la extinción.
Como si esto fuera poco, Milei hizo del mal trato, del mal hablar, de comportamientos psicofísicos extraños, de actitudes morales controversiales, una imagen poco seductora para el ciudadano cada día más atribulado por la micro-economía. De este modo, el electorado le retiró el aval.
Y las Elecciones de Octubre están a la vuelta de la esquina, mientras que luego se iniciará un camino tal vez cada vez más borrascoso rumbo al 2027. Por ello, en cada Provincia hoy deberá haber una lectura inteligente de cada gobernador pensando a futuro viendo este peculiar contexto.
Militancia y anti’s al borde de un ataque de nervios
La militancia libertaria es joven, novicia, inexperta. Obvio que también están los que se subieron al tren del éxito proviniendo de otras fuentes políticas. Lo de anoche en Buenos Aires también debe ser estudiado, evaluado de modo acérrimo por quienes ofrendaron en el 2023 sus votos para la nueva corriente. Es que es indiscutible… a Milei le salió todo mal, y su gran pecado fue la altivez, la soberbia, la arrogancia.
La narrativa “leonina” se cayó a pedazos. Fracasó estrepitosamente. Algo malo habrá hecho Milei para perder tan rápido el aval de la gente que en su momento castigó al Kirchnerismo especialmente.
Por ende, con un líder ebrio de poder, altanedro, pedante, violento, cruel, sus seguidores deben examinar si no es un buen momento para rebelarse a tiempo y exigir un cambio irreversible de rumbo, de plan y especialmente de comportamientos, como de integrantes del Equipo.
Ni hablar de los “Anti’s”… Históricamente, hay miles de argentinos que caprichosamente “odiaron” a “lo peroncho”… Paradójicamente, son ciudadanos que la pasaron muy bien con el Peronismo o el Kirchnerismo en el Poder con sus empresas, sus profesiones, sus conchabos. Pero claro… nunca fue glamoroso declamar adhesión al PJ o a los K… Había que conservar un sitial chic, elegante, distintivo.
Pululan en las redes ex UCR, ex Alianza, ex Lilito’s, ex PRO, ex Juntos que vivieron lindo con Menem, Néstor, Cristina o hasta Alberto en la presidencia. Y hoy son fanáticos libertarios… Es cíclico este obrar panquequero… Bueno… lo ocurrido anoche es un mensaje también para ellos…
Viale, Majul, Feinmann, Laje, etc, etc…
De aquí a octubre Milei deberá revisar si fue tan conveniente bajar la pauta integral y reconvertirla en selecta… Sus periodistas operadores fracasaron estrepitosamente. Invirtió en ellos billones que no aportó a los gobernadores, a los jubilados, a los discapacitados, a la Salud, etc, etc… Hete aquí los resultados.
Y este escandaloso revés, esta paliza sufrida, no solo debe ser estudiada, examinada a consciencia por Milei… También los gobernadores van a tener que rever su aparato comunicacional porque a la gente le está llegando un mensaje poco real y menos aún, inteligente, pues hay periodistas que reflejan una Argentina distorsionada. Lo mismo pasa en ciertas provincias. La microeconomía pesa mucho más que la macro. Pero el Gobierno no quiere verlo.
Y la paliza es una muestra cabal de rechazo a lo que hasta hoy hizo Milei y algunos aliados que en sus provincias también aplicaron la Motosierra sin la sagacidad imprescindible. O vociferan a los cuatro vientos “No Hay Plata” para algunos y sí la hay para otros o para sus equipos de Gobierno.
El presidente de la Nación falló groseramente en su metodología periodística. Su selección de comunicadores lo desmoronó; y los gobernadores deben tomar nota de esto ya que pueden seguir el mismo camino al naufragio si persisten en una conducta poco astuta.