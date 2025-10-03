Las Reglas de Juego de la FIFA en manos del ‘Chiqui’ Tapia
La FIFA designó a Claudio ‘Chiqui’ Tapia como responsable de una comisión clave dentro de su estructura y realizó otros siete nombramientos que le dieron al fútbol argentino una representación inédita dentro de la entidad que regula este deporte a nivel mundial.
En específico, el presidente de AFA fue nombrado oficialmente como titular de la Comisión de Reglas de Juego, un órgano que se ocupa de evaluar, analizar y proponer modificaciones al reglamento, y de supervisar su implementación en las competencias oficiales.
“Muy feliz de anunciar que soy nuevo titular de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA. Una gran noticia que me dio hoy Gianni Infantino, a quien le agradezco por la confianza y la oportunidad, durante la reunión del Congreso en Zúrich. ¡Importante desafío por delante!”, escribió Tapia en sus redes sociales.
La publicación en X del máximo dirigente de AFA estuvo acompañada de una foto junto al presidente de FIFA, Gianni Infantino, por imágenes del Consejo de esa entidad desarrollado este jueves en la ciudad de Zúrich, en Suiza, y también por comentarios de usuarios que ironizaron con algunas decisiones que tomó en relación a la disputa de los torneos argentinos.
En paralelo, la AFA enumeró las restantes designaciones que involucraron a dirigentes argentinos. Por caso, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, fue designado en la Comisión de Asesoría Comercial y Marketing, mientras que Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y candidato opositor en Independiente, fue nombrado como responsable de la Comisión de Competiciones de Selecciones Masculinas.
La FIFA eligió también al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, para la Comisión de Árbitros; al director del Departamento Médico de AFA, Donato Villani, para la Comisión Médica; a Pablo Vázquez para la Comisión de Estadios y Seguridad; a Javier Méndez Cartier para la Comisión de Futsal; y a María Sylvia Jiménez para la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino.
En mayo pasado, Argentina recuperó la representación en el Consejo de la FIFA cuando Tapia fue designado de manera interina por la Conmebol en lugar del brasileño Ednaldo Rodrigues, destituido por la Justicia de su país.
Chiqui Tapia ya había ocupado ese lugar, también de manera interna, hasta 2019. Pero en ese momento, fue removido del cargo tras las críticas del titular afista contra el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano luego de la semifinal de la Copa América que Argentina perdió frente a Brasil.