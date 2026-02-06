Las principales entidades e instituciones vinculadas a la ganadería argentina celebraron el nuevo acuerdo con EE.UU.
Cancillería confirmó diez claves para entender el flamante acuerdo bilateral con los Estados Unidos y una de las más importantes es el punto 5 donde se confirma la ampliación de la cuota de carne bovina argentina. “EE.UU. concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para nuestrra carne, con 80.000 toneladas adicionales en 2026, lo que podría incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones”, detalla el comunicado. Satisfacción de instituciones vinculadas a la ganadería.
Obviamente para el sector de ganados y carnes de nuestro país la noticia es más que positiva, más allá de que aún no se conozca el detalle fino del acuerdo. Sobre todo considerando las últimas imposiciones de cuota del principal comprador de la carne argentina, que es China.
De todas maneras es necesario destacar el punto 8 que señaló la Cancillería: “Apertura arancelaria y mejora de competitividad del lado argentino”, donde se señala que nuestro país eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica.
Horas después de conocerse la noticia, las principales entidades e instituciones vinculadas a la ganadería argentina hicieron conocer su alegría.
Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el presidente Georges Breitschmitt indicó que “esta gran noticia nos genera una mejor competencia entre mercados, nos desafía a integrarnos cada vez más como cadena y ratifica que tenemos que trabajar para aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda mundial de proteína”.
La Unión de la Industria Cárnica (UNICA) felicitaron “especialmente al presidente Javier Milei y a todos los funcionarios que intervinieron en su exitosa concreción. Su compromiso y gestión han sido decisivos para abrir nuevas oportunidades comerciales de gran impacto para la cadena de valor de la carne”.
La Mesa de Carnes también dijo presente con un comunicado calificando de “extrema relevancia que nuestras carnes sean reconocidas en un mercado tan exigente y competitivo como el norteamericano, y a su vez es el reconocimiento al trabajo y la calidad de toda la cadena ganaderia argentina, desde sus productores, profesionales, comercializadores, frigoríficos, trabajadores de la carne, del transporte”.