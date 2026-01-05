Las petroleras de EE.UU. subieron con fuerza en Wall Street tras el juicio a Maduro y el giro de Trump sobre Venezuela
Las acciones de las principales compañías petroleras estadounidenses y de firmas de servicios vinculadas al sector energético registraron este lunes fuertes subas en Wall Street, impulsadas por el nuevo escenario político y judicial que rodea a Venezuela. El mercado reaccionó al juicio en Nueva York contra Nicolás Maduro y a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el futuro de la industria petrolera venezolana.
Entre las mayores alzas se destacaron Chevron (+5,1%), ExxonMobil (+2,2%) y ConocoPhillips (+2,6%). También mostraron avances significativos las empresas de servicios petroleros, como Halliburton (+7,9%) y Schlumberger (+9,1%), junto a compañías de refinación y transporte, entre ellas Marathon Petroleum (+5,9%) y Valero Energy (+9,2%).
El repunte coincidió con la confirmación de que Estados Unidos autorizó a Chevron a reiniciar sus operaciones petroleras en Venezuela, luego de varios meses de suspensión. Según informó Bloomberg, la administración Trump restableció la licencia que permite a la compañía retomar actividades en el país caribeño, en el marco de un acuerdo más amplio entre Washington y Caracas.
De acuerdo con esas fuentes, el pacto incluyó la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la repatriación de 250 venezolanos que se encontraban encarcelados en El Salvador. Además, el entendimiento establece que los derechos de explotación y los impuestos generados no beneficiarán directamente al Gobierno de Nicolás Maduro.
La noticia tuvo un impacto moderado en el mercado energético global. El precio del crudo Brent avanzó apenas 0,1%, hasta ubicarse en 68,57 dólares por barril, en un contexto de expectativa ante un posible incremento de la oferta internacional.
Chevron, con sede en Houston, era hasta ahora la única gran petrolera estadounidense con presencia activa en Venezuela. A través de empresas mixtas con la estatal PDVSA, la firma alcanzaba una producción de unos 240.000 barriles diarios antes de la suspensión de sus operaciones en mayo, volumen que representaba cerca del 25% de la producción petrolera venezolana.
“Chevron lleva a cabo sus actividades en todo el mundo de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables a su negocio, así como con los marcos de sanciones establecidos por el Gobierno de EEUU, incluso en Venezuela”, afirmó el vocero de la compañía, Bill Turenne, al referirse a la reactivación de las operaciones.
El renovado interés de los inversores refleja la expectativa de un cambio en el mapa energético regional, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, decisiones judiciales de alto impacto y una posible reconfiguración del rol de Venezuela en el mercado petrolero internacional.