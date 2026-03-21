Las luces de alerta en los frigoríficos comienzan a encandilar
La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales volvió a advertir por el escenario crítico que atraviesa este sector, debido a los altos precios de la hacienda. Reclamaron a ARCA por los reintegros de IVA, que en este escenario se vuelven fundamentales.
Daniel Urcía, presidente de FIFRA, expresó: “Hay fábricas reprogramando su producción para reducir gastos, lo que afecta turnos y días de trabajo, hay preocupación en la cadena de pagos y prima la precaución”.
Y reafirmó: “Será un año especialmente difícil para el sector de la industria cárnica y ya hay impactos resonantes: tres plantas con habilitación de mercados externos ubicadas en Bahía Blanca (Buenos Aires), Bernasconi y General Pico (ambas en La Pampa) dejaron de operar entre fines del año pasado y los primeros meses de este”, puntualizó Urcía. No se trata de empresas menores: entre las tres, faenaron 172.543 cabezas el año pasado.
Pero también el titular de FIFRA introdujo además el inconveniente con la cadena de pagos. “Por otro lado, en el eslabón comercial de la cadena hay preocupación por el alargamiento de los plazos de pago que genera descalces financieros y en algunos casos pérdidas del capital de trabajo”, añadió.
Y completó: “El crédito característico del sector, es soportado por la cadena porque casi no hay financiamiento bancario o externo para la compra de hacienda con destino a faena”.
Por estos motivos, insistió en que: “Será un año para revisar y estar atento a todos los costos” y en que “las empresas deberán ser muy precavidas en la toma de cada decisión”.
En tanto, Urcía planteó un reclamo hacia la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): ante un panorama en que la rentabilidad se ha reducido al mínimo o es negativa, los reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se vuelven un factor fundamental.
“El atraso en la devolución de reintegros de IVA por ARCA pasa a ser absolutamente relevante en virtud de la revaluación que tuvo la hacienda y es un daño financiero adicional que restringe la capacidad y operatoria comercial”, enfatizó.
Y en lo que constituye también un planteo de orden fiscal, se quejó de que no hay freno en el crecimiento de la faena marginal con destino comercial (a campo) tanto de vacunos como de porcinos; situación que la gran mayoría de comunas y municipios, además de organismos provinciales y nacionales, miran para otro lado, ponen en serio riesgo a la actividad formal y al empleo registrado”, denunció.
Por último, Urcía analizó que los incrementos de precios que tuvo la hacienda: “los precios de la carne y de la hacienda para la faena aumentaron en torno al 70%, duplicaron a la inflación lo que no se puede sostener durante más tiempo porque las empresas se terminan quedando sin capital de trabajo. Eso sin contar los incrementos en otros rubros como combustibles, energía eléctrica, gas y la siempre necesaria recomposición salarial”.
En este contexto, consideró que es hora de reconstruir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dándole más relevancia en la torta de consumos de la población a las carnes alternativas a la bovina.
“Esta situación permite que esta carne se vaya posicionando como una alternativa para el consumidor pese a que la Encuesta Nacional de Hogares del año 2004 y base de la construcción de IPC no le da relevancia y participación en su elaboración”, concluyó Urcía.