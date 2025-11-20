Las infancias protagonizaron la muestra anual de la Escuela Municipal de Circo Larrisa
Niños y niñas de la Escuela Municipal de Circo Larrisa desplegaron el espectáculo “Había una vez…”, en el marco del cierre anual del espacio educativo. La presentación forma parte de un proceso de formación diverso y enriquecedor que fortalece el desarrollo artístico de participantes de distintas edades. Este jueves 20, a las 20 horas, será el turno de “Serás Poema”, a cargo del grupo de jóvenes y adultos.
De cara a su vigésimo aniversario en 2026, la Escuela Municipal de Circo Larrisa continúa consolidándose como un espacio clave para la formación de artistas en Paraná, ofreciendo una propuesta integral que abarca múltiples lenguajes del circo. A través de sus talleres, las infancias acceden a un entorno creativo que potencia habilidades físicas, expresivas y emocionales.
La directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, destacó: “Se trabaja siempre desde la cercanía, desde el respeto mutuo de las infancias y sus docentes. Se respeta el proceso y el tiempo de aprendizaje de cada uno; son edades diferentes entre sí para trabajar en un aprendizaje específico”. Además, subrayó la importancia del acceso gratuito: “Hay que poner en valor nuestra escuela, porque se hace un trabajo increíble y esto es gratuito, accesible a cualquier persona que quiera acercarse”.
Por su parte, uno de los docentes, Felipe Satto, valoró la experiencia del año: “El circo y el arte es comunidad y es familia. Es compartir la expresión y compartir el espacio, no solo lo artístico, sino lo comunitario, lo social y lo afectivo. Es muy importante poder sostener este espacio”.
La formación se desarrolla a lo largo de todo el año mediante talleres organizados en cinco grupos: Semillero (hasta 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (8 a 11 años), Adolescentes (12 a 15 años) y Adultos (desde 16 años). Cada instancia ofrece un recorrido formativo acorde a las edades y trayectorias, acompañado por docentes especializados.
Las muestras de fin de año permiten visibilizar el proceso creativo de cada grupo y reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina circense dentro de la agenda cultural municipal.