Las importaciones son furor y las compras “puerta a puerta” crecieron más de 270%
Las compras online en plataformas del exterior como Amazon, Shein, Temu y AliExpress hace tiempo dejaron de ser un fenómeno marginal y se convirtieron en una opción que cada vez más argentinos eligen por la conveniencia de precios y la posibilidad de encontrar productos que no se consiguen en el país. En 2025, las importaciones vía el sistema ‘puerta a puerta’ para uso personal crecieron 274,2% versus 2024 y totalizaron los US$ 894 millones, según datos del Intercambio Comercial Argentino del Indec.
Solo en diciembre, se alcanzó un nuevo máximo histórico de US$ 105 millones, un alza de 179,6% frente al último mes de 2024, “impulsadas por las compras navideñas y el aguinaldo”, según Analytica.
Así también, para Abeceb, “en perspectiva histórica, 2025 cerró con volúmenes récord, que superaron en 3,1% al máximo de 2017 y triplicaron el promedio de los ’90”.
Los 10 productos más comprados incluyen bienes básicos y otros aspiracionales. Ropa y calzado encabezan el ranking por precio y variedad; seguidos por celulares, computadoras, consolas de videojuegos y accesorios electrónicos, dado que la tecnología sigue siendo más cara en la Argentina.
A la lista se suman el termo Stanley, valorado por su diseño y calidad; juguetes; objetos para el hogar, muebles y productos para exterior, y la demanda creciente de maquillajes, perfumes y otros artículos de belleza y cuidado personal, impulsada por marcas que no se consiguen en el país o que resultan más baratas en plataformas internacionales.
Motivos del crecimiento
El boom se explica por varios motivos: la apertura comercial con la flexibilización a las importaciones de particulares luego de años de trabas, la baja de aranceles, el dólar estable, diferencias de precios de hasta 60%, el amplio catálogo de artículos al que se accede y la explosión de las plataformas chinas.
“El salto responde a factores estructurales: una economía más grande y compleja, una población mayor, cadenas productivas más largas y más integración al comercio global a través del Mercosur, en un mundo que hoy comercia significativamente más que en los ’90”, destacó un informe de Abeceb, y agregó que “el rasgo distintivo fue el cambio en la composición de las importaciones, con mayor protagonismo de bienes finales”.
En ese sentido, para la firma, “el principal foco de atención hacia adelante es la dinámica de los bienes de consumo dentro de la canasta importadora”. “En 2025, concentraron cerca de 15% de las compras externas, el valor más alto desde comienzos de siglo. Y el régimen de courier o ‘puerta a puerta’ se consolida como el canal de mayor expansión”, sostuvo.
La tendencia tiene una penetración alta especialmente en el segmento de jóvenes de 18 a 34 años. En 2025, 8% de los argentinos realizó por primera vez una compra internacional online. Se suma a un 40% que ya tiene experiencia previa en estas operaciones, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
Mercado Libre vio la oportunidad y desde diciembre de 2024 ofrece la posibilidad de comprarle a vendedores extranjeros en su plataforma, servicio que ya tiene disponible en otros países de América Latina.
También crecieron sitios como Tiendamia, fundado por emprendedores uruguayos y con base en Miami, que trae productos de Amazon y otras plataformas con precios hasta 40% más bajos.
“El termo Stanley es una de las estrellas. También están en el tope de las preferencias juguetes de Lego, de los que se encuentra más variedad. Se busca también tecnología, como airpods, notebooks y smartwatchs. Y hay demanda de productos de moda y beauty, con marcas como Adidas, Armani Exchange, Nike, Columbia y Drunk”, detallaron.
A este récord contribuye la ampliación de la logística, lo que incluye al Correo Argentino y otras empresas, como Andreani, que lanzó servicios de courier para traer mercadería de los Estados Unidos (Miami, principalmente) y China.
Se suma la mayor infraestructura aeroportuaria para recibir y distribuir más paquetes que desplegó Aeropuertos Argentina, con la ampliación de un área en Ezeiza dedicada a esto, con el vertical de carga del concesionario. Se espera que se traduzca en una mayor cantidad de vuelos y abre la posibilidad a que vengan más aerolíneas: solo DHL, FedEx y United Parcel Service (UPS) tienen vuelos exclusivos de carga.
Detrás del crecimiento del fenómeno subyace un debate de fondo: un replanteo del modelo económico, con impacto sobre el empleo y la producción local, con efectos en la balanza comercial, en un escenario global donde el consumo digital y transfronterizo gana cada vez más protagonismo.