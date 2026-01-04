Las Fuerzas Armadas de Venezuela garantizan la continuidad democrática reconociendo a Delcy Rodríguez como presidenta
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que calificó como un “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”. Además, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta.
“Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente”, denunció y continuó: “Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos”.
Apuntó, en ese sentido, contra Estados Unidos y su “pretensión colonialista” que se quiere “implementar sobre América Latina y el Caribe”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, repudió la acción militar de Estados Unidos, exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, y denunció el asesinato a sangre fría de miembros del equipo de seguridad de Maduro.
Tras expresar que Maduro es "el…
“Votamos permanentemente por la paz, el diálogo político, el respecto a los derechos humanos y el derecho internacional. Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo porque la paz es nuestro puerto y porque la patria representa todo para nosotros”, marcó.
“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, dijo Vladimir Padrino López, en una alocución televisada.
Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.
También instó a la ciudadanía “a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la Corte Suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.
El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.