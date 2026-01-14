Las exportaciones de vino tuvieron en 2025 la peor marca en más de 20 años
El complejo año que le tocó a la vitivinicultura argentina cerró con un amargo dato: las exportaciones de vino registraron en 2025 el número más bajo desde 2004 en términos de volumen y desde 2009 en términos de valor.
Con 1,93 millones de hectolitros, la caída respecto a 2024 fue de 6,8%, mientras que con la marca de US$ 661 millones FOB, las ventas de vino al exterior -tanto fraccionados como a granel- tuvieron una baja interanual del 7,2%.
Así lo demuestran los recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dio a conocer las estadísticas del último mes del año, donde se completó una caída general del 2% en la comparativa con diciembre de 2024.
La buena noticia fue la mejora en el vino fraccionado del 10,8%, la cual no logró superar la baja de 29,5% que se dio en el granel.
En términos de valor, las ventas de vino argentino al exterior generaron US$ 57 millones FOB, lo que implicó una mejora del 3,9% respecto al último mes de 2024.
De este modo, el acumulado del 2025 está lejos de los mejores registros que se han dado en este siglo, como el récord en valor de los US$ 921 millones FOB de 2012 y, un poco más acá en el tiempo, los US$ 897 millones FOB del 2021.
Tampoco se acercan en volumen a los 3,9 millones de hectolitros de 2020. Incluso, el año pasado dejó una leve baja en precio promedio por litro, que pasó de US$ 3,44 a US$ 3,42 por litro.
Para encontrar cifras de esta magnitud hay que remontarse al año 2004, cuando el país había exportado un total de 1,5 millones de hectolitros.
De ahí en adelante, siguieron dos décadas en las que el país fue creciendo con picos de hasta 4,1 millones de hectolitros (2008), con la gran caída de 2023, cuando se vendieron poco más de 1.96 millones de hectolitros.
En términos de valor, en el año 2009 se habían generado US$ 630 millones FOB, lo que convierte a los US$ 661 millones FOB del año pasado en la peor marca de los últimos 16 años.