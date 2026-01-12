Las entradas preferenciales para ver a Lali Espósito en la Fiesta Nacional del Mate se agotaron en minutos
La Fiesta Nacional del Mate tendrá uno de sus momentos más convocantes el 7 de febrero en Paraná, cuando Lali Espósito suba al escenario del tradicional evento. Aunque el espectáculo será gratuito y abierto a todo público, las entradas preferenciales que comenzaron a venderse este lunes se agotaron en apenas 40 minutos, reflejando la enorme expectativa que genera la artista.
La comercialización de los tickets se realizó a través del sitio www.entradauno.com, que durante gran parte de la jornada presentó demoras y saturación por la gran cantidad de usuarios que intentaban acceder de manera simultánea.
La entrada preferencial tenía un valor base de 40.000 pesos, pero al sumarse los gastos operativos, el monto final ascendió a 48.000 pesos. Ese total incluyó 2.000 pesos correspondientes al QR Antifraude y 6.000 pesos en concepto de cargo por servicio.
La presentación de Lali forma parte de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate 2026, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, ubicada en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.
El festival contará con una grilla artística de primer nivel, integrada además por COTI, Los Caballeros de la Quema, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Rombai y Gauchito Club, consolidando al evento como uno de los más importantes del verano en la región.