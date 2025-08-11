Las encuestadoras que pronosticaron el triunfo de Milei en el 2023, reflejan la decepción del electorado
Karina Milei empezó a tomar nota que la desilusión de una parte importante de los jóvenes que votaron a su hermano, podría derivar en un aumento del ausentismo que perfore la intención de voto de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas.
La situación es particularmente crítica con los jóvenes, un segmento clave para el triunfo libertario. Según recientes estudios y hasta los informes del Indec, la creciente desocupación pega muy fuerte entre los menores de 30 años: Uno de cada dos, no consigue trabajo. Este segmento además creyó en la dolarización y otras promesas que no se concretaron.
Una de las consultoras que mide para el Gobierno de Javier Milei registró además que el nivel de desinterés por ir a votar es más alto cuanto menor es el nivel educativo de los encuestados. En ese segmento social, el 21 por ciento contesta que está “poco interesado” en la cita con las urnas y el 18,9 “nada interesado”. Jóvenes y personas de bajos recursos fueron una parte importante del electorado que permitió a Milei llegar a la Casa Rosada.
Ese panorama se agrava si se lee el último sondeo que hizo Analogías: sobre más de 2 mil casos a nivel nacional: el 20,6 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años de edad y el 20,7 por ciento de los adultos de entre 60 y 74 años dijeron que no van a ir a votar. Además, el 8,9 por ciento del primer segmento y el 9,6 por ciento del segundo respondió a los encuestadores que es poco probable que asistan a los comicios.
Los datos que manejan en Casa Rosada coinciden con el saldo de la última encuesta que realizó Zuban-Córdoba. Ante la pregunta acerca de si el encuestado “ha considerado no ir a votar en las próximas elecciones”, el 21 por ciento responde por la afirmativa.
Paola Zuban explicó que “a los que dicen que no van a ir a votar se los cruzó por intención de voto y el 10% de los votantes de Milei dicen que se van a quedar en la casa, mientras que los votantes del peronismo no disminuyen con respecto a la última elección”.
“El peronismo tiene más incentivos para protestar a través del voto pero el votante libertario desencantado no va a ningún lado, se queda en la casa”, agregó Zuban.
La consultora Analogías, por su parte, se permitió desagregar el universo de quienes admiten que pegarían el faltazo en los comicios. “El 40 por ciento de los que manifiestan que no van a ir están encuadrados en segmentos oficialistas, el 33 por ciento en segmentos opositores peronistas y el 27 restante en el segmento del medio”, precisa uno de sus informes.
El sociólogo Carlos de Angelis agregó que la desilusión es fuerte entre los jóvenes de las provincias cuyanas y norteñas. “Por trabajos que hicimos en Catamarca, La Rioja o Salta, detectamos en 2023 que los menores de 30 creían en la dolarización y algo muy extraño, que estaba en la plataforma electoral de La Libertad Avanza pero no formó parte de la discusión pública, el voucher de salud, que implicaba transferir dinero y que cada cual eligiera dónde atenderse”, recuerda antes de sentenciar: “nada de eso pasó y ahora hay frustración”.
En la misma dirección apunta Martín Romeo, profesor de investigación en opinión pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “La falta de interés de jóvenes en votar puede ser una señal de decepción. Algo así como ‘te voté y no cambia mucho la cosa’, y luego de pérdida de la paciencia, que sería como decir ‘qué me vas a ofrecer, además de la (baja) inflación, porque ya no me alcanza'”, tradujo, y agregó: “Entre los que tienen ganas de no votar se destacan los jóvenes, los viejos y los segmentos de bajos recursos y ‘jóvenes y bajos recursos’ es una mala noticia para el Gobierno porque fueron sus pilares en 2023”.
Según Romeo, la situación de los adultos mayores es diferente porque “están enojados con Milei por cómo los trata, pero no tienen opción de voto”. “O votan al peronismo que odian o votan a su victimario, así que la salida es no votar”, interpreta.
Por eso, la mayor preocupación del oficialismo se centra en los sub30. La Encuesta Permanente de Hogares del Indec confirma que habría casi 1.800.000 personas desocupadas, que el aumento de ese indicador en el último año se explica fundamentalmente por la imposibilidad del mercado de trabajo de absorber a los nuevos trabajadores que se incorporan y 1 de cada 2 desocupados es adolescente o joven menor de 30 años.