Las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026
El Gobierno nacional prevé privatizar más de una decena de empresas públicas durante el año próximo, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos para fortalecer las reservas.
En el marco de esa estrategia, avanza la transformación y venta de compañías clave, entre ellas la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
A ese listado se suman Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de Moneda y Télam. Además, el Ejecutivo evalúa avanzar con la privatización de otras firmas estratégicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Con ese objetivo, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). Este viernes quedó inscripta en el Registro Público la última conversión, correspondiente a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
La decisión se enmarca en lo dispuesto por el presidente Javier Milei a través del artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que establece que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica, deben transformarse en Sociedades Anónimas. De ese modo, quedan sujetas a la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones con las empresas privadas y sin prerrogativas públicas.
En paralelo, la estrategia oficial pone el foco principalmente en los sectores de energía y transporte. Allí aparecen Corredores Viales, que administra 9.000 kilómetros de rutas; la empresa energética Enarsa; Intercargo, que ya despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía.