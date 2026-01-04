Las CTA repudiaron “la invasión violenta de Estados Unidos contra Venezuela”
La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) emitieron este sábado un duro comunicado en el que rechazan y denuncian lo que califican como una invasión violenta de Estados Unidos contra Venezuela, con bombardeos en zonas civiles de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa.
Según expresaron ambas centrales sindicales, el ataque militar confirmaría que el objetivo de Washington es desestabilizar al país caribeño, apropiarse de sus recursos estratégicos, especialmente el petróleo, y vulnerar la soberanía del Estado venezolano y de su pueblo.
En el documento, firmado por Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T, y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA-A, las organizaciones sindicales sostienen que la acción denunciada constituye una violación de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen el respeto a la soberanía de los Estados, la igualdad jurídica entre naciones y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Las CTA advierten además que esta agresión representa una grave amenaza para la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. En ese sentido, señalan que el episodio podría marcar un punto de inflexión peligroso, al reinstalar el riesgo de intervenciones militares extranjeras en la región, evocando etapas históricas en las que Estados Unidos promovió la imposición de gobiernos afines a sus intereses.
“Latinoamérica es un territorio de paz y las organizaciones libres del pueblo debemos defenderla”, subraya el comunicado, que también convoca a todos los sectores políticos, sociales y sindicales a repudiar el ataque y a solidarizarse con el pueblo venezolano.
Finalmente, las centrales sindicales responsabilizan al Gobierno de Estados Unidos por la integridad física del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y exhortan a los gobiernos latinoamericanos a reaccionar de manera inmediata para evitar que este hecho suponga el retorno de políticas intervencionistas asociadas a la Doctrina Monroe.