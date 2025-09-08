Lanzaron la convocatoria al Sello Verde de Distinción de Marca Paraná
En su última reunión mensual, el Consejo Asesor de Marca Paraná, realizado en la Biblioteca Popular de Paraná, presentó oficialmente el Sello Verde de Distinción, una iniciativa destinada a reconocer a empresas e instituciones locales comprometidas con la sostenibilidad. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de octubre.
La Biblioteca Popular de Paraná se sumó formalmente como integrante del consejo, reforzando el carácter plural y participativo del espacio, conformado por representantes de diversos sectores de la ciudad.
El Sello Verde de Distinción busca visibilizar y promover prácticas responsables que fortalezcan la sustentabilidad local, alentando a más actores a sumarse a esta agenda. Podrán postularse empresas e instituciones que desarrollen acciones en gestión ambiental, uso responsable de recursos, reciclaje, energías renovables, movilidad sustentable y otras iniciativas sostenibles. Las inscripciones se realizan de manera online mediante el siguiente formulario:
Formulario de inscripción al Sello Verde
Horacio Enriquez, representante de la fundación Eco Urbano, destacó: “Poder pensar un Sello Verde no solo reconoce a quienes ya aplican conceptos de sostenibilidad, sino que también impulsa que estas prácticas se multipliquen en la ciudad”.
Avances en ejes de trabajo de Marca Paraná
Durante el encuentro, se repasaron los avances de distintos programas:
- Marcá tu Identidad: comenzó una segunda etapa que incorpora nuevas redes comunitarias —Red Noreste, Red Oeste y Red Sec. Lomas del Mirador— ampliando la participación ciudadana.
- Diseña Paraná: continúa con capacitaciones a emprendedores y evaluación de proyectos, en preparación para las clínicas de diseño de septiembre.
- Paraná Ciudad Universitaria: se anunciaron avances hacia el lanzamiento de la tarjeta de beneficios para estudiantes, destinada a acompañar la vida académica y cotidiana en Paraná. Los comercios interesados pueden sumarse mediante este formulario: Formulario de adhesión.
Construcción colectiva y articulación institucional
El Consejo Asesor de Marca Paraná es un espacio clave para proyectar acciones conjuntas que fortalezcan la identidad de la ciudad, promoviendo innovación, participación comunitaria y desarrollo sostenible. Las reuniones periódicas permiten evaluar avances, dar seguimiento a programas en curso y definir nuevas líneas de acción, asegurando un rol activo de las instituciones participantes.
Anabel Waigandt, coordinadora de Marca Paraná, cerró la reunión señalando: “Agradecemos el compromiso de las distintas instituciones para seguir construyendo juntos una visión compartida de ciudad”.
Organizaciones y áreas presentes
AEPUER; Asociación A Ñangarecó Nderejhé; APYME Delegación Paraná; Biblioteca Popular del Paraná; CECIP; CODEPA; Colegio de Arquitectos; CPICER; Dirección General de Juventudes; EQUAL Asociación Civil; Fundación Eco Urbano; HCDP; Sala Mayo; Secretaría de Servicios Públicos; Subsecretarías de Deportes, Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Gobierno y Coordinación de Gabinete, Planificación e Infraestructura, Producción y Turismo; Supervisión de Proyectos Juveniles; UTN Regional Paraná.