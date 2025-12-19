La Municipalidad de Paraná oficializó la Agenda de Verano
La Municipalidad de Paraná presentó la agenda Hola Paraná, una propuesta integral con actividades recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas que se desarrollarán durante diciembre, enero y febrero en distintos puntos de la capital entrerriana. La mayoría de las iniciativas serán con entrada libre y gratuita.
La programación está pensada para todas las edades y tiene como objetivo consolidar a Paraná como un destino atractivo para visitantes y, al mismo tiempo, como un espacio de disfrute cotidiano para vecinos y vecinas.
Durante la temporada de verano, el Municipio centrará sus esfuerzos en promover el entretenimiento, la diversión y el encuentro comunitario, a partir de la puesta en valor de los espacios públicos, que hoy funcionan como escenarios abiertos para la participación ciudadana. Parques, plazas, la costanera, anfiteatros, centros culturales y barrios serán sede de propuestas que invitan a vivir el verano al aire libre, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el orgullo local.
La agenda incluye actividades para infancias, juventudes, familias y personas mayores, como colonias de vacaciones, jornadas recreativas, ciclos de cine, música en vivo, peñas folklóricas, festivales populares, ferias de emprendedores, recorridos turísticos guiados y propuestas literarias y artísticas, además de eventos deportivos de alcance local y nacional. También se destacan las iniciativas vinculadas al patrimonio natural y cultural, como las visitas al Islote Curupí, los walking tours por el casco histórico, el Bus Turístico y los recorridos patrimoniales por espacios emblemáticos de la ciudad.
Desde la Municipalidad destacaron que “durante este año se realizó un fuerte esfuerzo para conservar, poner en valor y embellecer los espacios públicos”, con el objetivo de que sean ámbitos de encuentro y disfrute para familias, infancias y juventudes. En ese marco, remarcaron que cada propuesta turística, cultural o gastronómica impulsa la economía local y contribuye a posicionar a Paraná como un destino cada vez más elegido.
Además del impacto social y cultural, la agenda busca dinamizar la actividad económica, generando oportunidades para emprendedores, artesanos, productores, comerciantes, artistas y trabajadores del sector turístico y gastronómico. Ferias, paseos nocturnos y patios gastronómicos se integran a la programación como espacios de encuentro y consumo local, fortaleciendo el entramado productivo de la ciudad.
La propuesta se enmarca en la campaña Hola Paraná, viví el Verano en la Ciudad, que invita a disfrutar de una agenda diversa y sostenida en el tiempo, construida en diálogo con organizaciones sociales, instituciones y colectivos culturales. Con actividades distribuidas en toda la ciudad y a lo largo de la temporada, el verano en Paraná se presenta como una oportunidad para compartir, reencontrarse y vivir la ciudad desde múltiples experiencias, acompañadas por el río y los paisajes que la identifican.
Programación destacada de enero
Durante enero, la agenda Verano en la Ciudad ofrecerá una programación diversa y sostenida, que combina espectáculos, encuentros comunitarios y propuestas territoriales. El ciclo Música en el Anfiteatro será uno de los ejes centrales, con artistas locales y nacionales y patios gastronómicos para disfrutar al aire libre.
El ciclo Cine Bajo las Estrellas propondrá funciones gratuitas de cine nacional en anfiteatros municipales, promoviendo el acceso a la cultura en espacios públicos. A su vez, los festivales populares se desarrollarán en barrios y espacios estratégicos como Bajada Grande, Parque Lineal Sur y el Anfiteatro Linares Cardozo, con expresiones artísticas, propuestas gastronómicas y ferias artesanales que fortalecen la identidad barrial.
Las juventudes tendrán un espacio protagónico con Arte Joven en el Skate Park, una propuesta que integra música en vivo, feria de emprendedores y patio gastronómico, pensada como punto de encuentro y expresión cultural joven. En paralelo, las peñas folklóricas celebrarán la música y la danza tradicional, con espectáculos, talleres y espacios gastronómicos que promueven el encuentro intergeneracional.
La programación de enero también incluye eventos de gran convocatoria como la Fiesta Nacional del Mate y los Carnavales, que forman parte de la identidad cultural de Paraná y generan un impacto positivo en la actividad turística y comercial.
Durante todo el mes se sumarán las ferias y mercados de la ciudad, con propuestas de emprendedores, artesanos y productores locales, orientadas a promover el consumo local y diversificar la oferta cultural y gastronómica. Además, en diciembre ya se desarrollan actividades recreativas y deportivas en playas y complejos de la ciudad.