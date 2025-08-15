Maran Suites & Towers

Lanzaron la 2° edición de la maratón San Agustín Corre

Redacción | 15/08/2025 | Paraná | No hay comentarios

Este jueves se presentó oficialmente la segunda edición de la maratón San Agustín Corre, que se llevará a cabo el domingo 24 de agosto en el marco de los festejos patronales del barrio San Agustín, en Paraná.

El lanzamiento tuvo lugar en la Parroquia San Agustín y estuvo encabezado por los sacerdotes Ariel Follonier e Ignacio Patat, junto al secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos; la concejal Luisina Minni y el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli. Durante la presentación se dieron a conocer los detalles de esta propuesta deportiva y social que espera una amplia convocatoria de corredores.

La competencia ofrecerá tres distancias: 10K competitiva, 5K competitiva y 3K participativa, todas con largada desde la parroquia ubicada en Florencio Sánchez 733.

Además, los organizadores invitan a los inscriptos y asistentes a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a merenderos y comedores comunitarios del barrio, reafirmando el espíritu solidario del evento.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X