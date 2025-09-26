Lanzan la convocatoria a los Premios Municipales de Arte 2025 en Paraná
La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para los Premios Municipales de Arte 2025, dirigidos a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año, las categorías incluyen: Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción Inédita), Poema Ilustrado y Danza.
Las y los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 15 de octubre de 2025. La inscripción y presentación de las obras se realizará exclusivamente a través del portal web de la ciudad, http://mi.parana.gob.ar, donde se encontrará disponible el formulario específico por categoría, junto con los correos de consulta en la sección CONVOCATORIAS del sitio www.parana.gob.ar, dentro del plazo fijado en el calendario.
Los ganadores recibirán premios económicos que varían según la categoría:
Premios por categoría
Artes Escénicas | Teatro
1º Premio: $1.948.400
2º Premio: $1.578.204
3º Premio: $1.188.524
Artes Visuales | Escultura y Pintura1º Premio Adquisición: $857.296
2º Premio (no adquisición): $750.134
3º Premio (no adquisición): $642.972
Danza
1º Premio: $1.948.400
2º Premio: $1.578.204
3º Premio: $1.188.524
Música | Canción inédita
1º Premio: $857.296
2º Premio: $750.134
3º Premio: $642.972
Poema Ilustrado
1º Premio Adquisición: $1.178.782
2º Premio (no adquisición): $1.071.620
3º Premio (no adquisición): $964.458
Jurados por categoría
- Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto
- Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán
- Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz
- Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato
- Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe
- Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller