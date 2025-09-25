Lanzan en Paraná el Ciclo de Capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel
Con la participación de periodistas, representantes de medios y responsables de prensa de todos los niveles de gobierno y del Poder Legislativo, se presentó en Paraná el Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa recorrerá distintas ciudades de la provincia para informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de votación que se aplicará en las elecciones legislativas nacionales de octubre.
El lanzamiento tuvo lugar este jueves en La Vieja Usina y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
Impulsada conjuntamente por el Poder Ejecutivo provincial, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la capacitación estará dirigida a estudiantes secundarios y universitarios, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general, con el objetivo de facilitar la comprensión y correcta utilización de la BUP.
La vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, destacó que se trata de la segunda capacitación provincial sobre la Boleta Única de Papel y subrayó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio. “La Boleta Única de Papel es una herramienta que fortalecerá la confianza en el sistema electoral, simplificando el proceso y evitando confusiones”, afirmó.
Aluani también resaltó la función de los comunicadores: “La comunicación tendrá un papel clave en esta etapa, porque los periodistas de nuestra provincia nos ayudarán a acercar a los ciudadanos este cambio profundo en la forma de votar, de manera más segura, sencilla y transparente”.
Por su parte, Gustavo Hein destacó “el trabajo conjunto llevado adelante bajo la decisión firme del gobernador Frigerio, que demuestra la vocación de mejorar el sistema de votación en la provincia”. Agregó que “el ciudadano necesita claridad y un Estado ágil. Estamos ante un cambio radical y positivo que marca un antes y un después”, y resaltó la importancia de los capacitadores y comunicadores en este proceso.
El ministro Manuel Troncoso explicó que las capacitaciones acompañan la implementación de la BUP a nivel nacional y la reforma política provincial, que ordenó leyes electorales dispersas en un Código Electoral unificado e incorporó la Boleta Única provincial para agilizar y transparentar el voto.
Troncoso indicó que existen diferencias entre la BUP nacional y la provincial, lo que hace necesaria la capacitación de la ciudadanía. “Este ciclo nos permitirá recorrer toda la provincia, siguiendo la premisa del gobernador de llegar a todos los entrerrianos por igual”, sostuvo.
El funcionario adelantó que en 2026 se pondrá en marcha un ciclo de capacitaciones específicas sobre la Boleta Única provincial, reforzando así la preparación de los votantes.