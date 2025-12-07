Maran Suites & Towers

Lando Norris nuevo campeón de la F1: Franco Colapinto cumplió la consigna de “Solamente es llegar”

07/12/2025 | Deportes

El GP de Abu Dhabi 2025 fue para Max Verstappen con una cátedra de manejo, sin embargo, Lando Norris, tras asegurarse el tercer lugar en pista, se convirtió en campeón mundial de la Fórmula 1. El neerlandés rey saliente celebró su octava victoria de la temporada. El podio lo cerró Oscar Piastri, quien finalizó segundo, pero no alcanzó para arrebatarle el título a su compañero británico.

Lando Norris finalmente logró el título por dos puntos sobre Max Verstappen. El británico se convirtió en el 35º campeón de la historia de la Fórmula 1, el octavo en hacerlo con el equipo McLaren; además, es el 21º piloto británico en conseguir la corona de pilotos.

Después del abandono en Países Bajos, en la 15ª fecha de la temporada, Norris había quedado 34 puntos detrás de Piastri y parecía que su compañero de equipo le iba a robar el título.

Sin embargo, el británico protagonizó una enorme remontada, ganó dos GP más -para totalizar siete triunfos- y terminar levantando el trofeo más deseado con una carrera perfecta en cuanto a la estrategia en Abu Dhabi.

Estrategia pura

El reglamento daba un escenario claro: si Norris terminaba entre los tres primeros, la corona era suya sin importar el resultado de Verstappen o Piastri.

Verstappen hizo todo lo posible: arrancó desde la pole, comandó buena parte de la prueba y se dio el lujo de ganar. Pero la ventaja previa del británico resultó decisiva: en Abu Dhabi no bastaba ganar, había que esperar que Norris fallara. Ese “pero” nunca ocurrió.

Fin de una temporada de tan solo cosechar experiencia para Colapinto

En la pista de Yas Marina, Colapinto condujo el A525 que tuvo una modificación en la suspensión antes de ir a la grilla, en donde comenzó 20° con neumáticos medios «0Km», con los cuales desarrolló un ritmo estable durante 15 vueltas en donde se ubicó provisionalmente 16° aprovechando la detención de sus adversarios para cumplir con el cambio de neumáticos que él realizó al calzar el compuesto duro y completar la carrera.

Tras esa detención, el pilarense condujo el Alpine que continuó evidenciando la falta de prestación ante el resto, y junto a su compañero Pierre Gasly volvieron a terminar a una vuelta del vencedor, Max Verstappen (Red Bull), cerrando una temporada difícil para ambos y el resto de los integrantes de la escuadra de Enstone, que aguarda por 2026 para poner en pista el nuevo A526 con las especificaciones del reglamento que regirá desde el 1° de enero.

Así quedó el campeonato de pilotos

Norris conquistó su primer título en la Fórmula 1 con una ventaja muy pequeña. El británico cerró la temporada con 423 puntos, apenas dos más que Verstappen, que quedó con 421. El neerlandés hizo este domingo lo que tenía que hacer, ganó en Abu Dhabi, pero no le alcanzó para consagrarse pentacampeón. En el tercer lugar del campeonato quedó Piastri con 410 unidades.

El top 10 lo completaron terminaron Russell (319), Leclerc (242), Hamilton (156), Antonelli (150), Albon (73), Sainz (64) y Fernando Alonso (56). Colapinto se ubicó último sin puntos, dos posiciones detrás de Gasly, que sumó 22.

Así quedó el campeonato de constructores

McLaren, gran dominador de la temporada, se había asegurado hace bastante el título del mundial de constructores y terminó con 833 puntos y una diferencia enorme sobre el resto de las escuderías. Segundo quedó Mercedes con 469; tercero Red Bull con 451; cuarto Ferrari con 398; quinto Williams, en un gran año, con 137; sexto Racing Bull con 92; séptimo Aston Martin con 90; octavo Haas con 80; noveno Kick Sauber con 68 y último Alpine con 22.

TABLA DE TÍTULOS DE LA FÓRMULA 1

7 títulos: Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020)*

5 títulos: Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957)

4 títulos: Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) / Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013) / Max Verstappen (2021, 2022, 2023, y 2024)*

3 títulos: Jack Brabham (1959, 1960 y 1966) / Jackie Stewart (1969, 1971 y 1973) / Niki Lauda (1975, 1977 y 1984) / Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) / Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991)

2 títulos: Alberto Ascari (1952 y 1953) / Graham Hill (1962 y 1968) / Jim Clark (1963 y 1965) / Emerson Fittipaldi (1972 y 1974) / Mika Häkkinen (1998 y 1999) / Fernando Alonso (2005 / 2006)*

1 título: Giuseppe Farina (1950) / Mike Hawthorn (1958) / Phil Hill (1961) / John Surtees (1964) / Denny Hulme (1967) / Jochen Rindt (1970) / James Hunt (1976) / Mario Andretti (1978) / Jody Scheckter (1979) / Alan Jones (1980) / Keke Rosberg (1982) / Nigel Mansell (1992) / Damon Hill (1996) / Jacques Villeneuve (1997) / Kimi Räikkönen (2007) / Jenson Button (2009) / Nico Rosberg (2016) / Lando Norris (2025)

* Todavía están en actividad

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

16 títulos: Ferrari (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008)

10 títulos: McLaren (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025)

9 títulos: Williams (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997)

8 títulos: Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)

7 títulos: Lotus (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978)

6 títulos: Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023)

2 títulos: Cooper (1959 y 1960) / Brabham (1966 y 1967) / Renault (2005 y 2006)

1 título: Vanwall (1958) / BRM (1962) / Matra (1969) / Tyrrell (1971) / Benetton (1995) / Brawn (2009)

*El título se empezó a entregar desde el año 1958

**Solamente Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes y Red Bull siguen participando actualmente (Renault compite bajo el nombre de Alpine)

FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – CARRERA

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO / DIF.
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 58 1:26:07.469
2 81 Oscar Piastri McLaren 58 12.594
3 4 Lando Norris McLaren 58 16.572
4 16 Charles Leclerc Ferrari 58 23.279
5 63 George Russell Mercedes 58 48.563
6 14 Fernando Alonso Aston Martin 58 1:07.562
7 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 58 1:09.876
8 44 Lewis Hamilton Ferrari 58 1:12.670
9 18 Lance Stroll Aston Martin 58 1:14.523
10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 58 1:16.166
11 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 58 1:19.014
12 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 58 1:21.043
13 55 Carlos Sainz Williams 58 1:22.158
14 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 58 1:23.794
15 12 Kimi Antonelli Mercedes 58 1:24.399
16 23 Alexander Albon Williams 58 1:30.327
17 6 Isack Hadjar Racing Bulls 57 1 vta
18 30 Liam Lawson Racing Bulls 57 1 vta
19 10 Pierre Gasly Alpine 57 1 vta
20 43 Franco Colapinto Alpine 57 1 vta
