Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance en redes sociales
Este lunes, Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram una foto junto a Nicki Nicole, en el marco del cumpleaños número 25 de la cantante argentina. Con esa publicación, los rumores que circulaban desde hacía semanas se transformaron en realidad: la relación entre ambos ya es un hecho y lo confirmaron de la manera más directa en la actualidad, a través de las redes sociales.
El posteo no sorprendió demasiado a los fanáticos, quienes desde hace un mes seguían de cerca las señales del vínculo. Sin embargo, el mediocampista del Barcelona se animó por primera vez a publicar una imagen con la trapera rosarina, como símbolo de su unión.
La foto reflejó un ambiente romántico: una torta blanca con detalles rosas, pétalos y un ramo de rosas detrás, además de globos con forma de corazones. Nicki Nicole eligió un conjunto negro transparente, mientras que Yamal vistió camisa y pantalón negro. El gesto más comentado fue la mano del joven de 18 años sobre la cintura de la cantante, una pose que terminó de confirmar la relación.
Los rumores comenzaron en julio de 2025, cuando ambos coincidieron en el cumpleaños del futbolista, que celebró rodeado de artistas internacionales, entre ellos Luck Ra y la propia Nicki. Días después, la cantante fue vista en un partido del Barça, con la camiseta del club, alentando desde la tribuna. Más tarde, asistió nuevamente al Camp Nou junto a Bizarrap, donde recibieron camisetas de manos del presidente Joan Laporta.
Aunque durante semanas evitaron confirmar el noviazgo, las pruebas se acumularon: salidas en el mismo auto, viajes compartidos y un paseo en avión privado a Mónaco. Intentaron mantener el vínculo en reserva, pero la exposición pública y el interés mediático hicieron que las imágenes hablaran por sí solas.
Finalmente, la publicación de este lunes fue la primera prueba oficial de su romance. A diferencia de la discreta historia de Nicki en la que lo había arrobado en un videojuego, esta vez no hubo lugar a dudas.
Antes de esta relación, muchos especularon con una reconciliación entre la rosarina y Trueno, de quien se separó en 2023. Sin embargo, las fotos y declaraciones terminaron de despejar cualquier rumor.
En tanto, Lamine Yamal es considerado la gran promesa del fútbol español y algunos lo ven como el próximo Lionel Messi. Su desempeño en el Barcelona y en la Selección de España lo posicionan como una de las jóvenes figuras más seguidas del mundo.
La reacción de Nicki Nicole
Tras el posteo del futbolista, Nicki Nicole compartió la imagen en su propio perfil y añadió emoticonos de corazones, como señal de consentimiento. Luego publicó más fotos de su festejo íntimo, entre juegos, torta con velas onduladas y decoraciones con corazones, en una noche marcada por el amor y la celebración.