Lamb Weston, la fabricante de papas fritas congeladas, cierra su planta de Munro y despide a 100 personas
La fabricante de papas congeladas Lamb Weston puso en marcha una nueva planta en el Parque Industrial de Mar del Plata con una inversión de US$ 320 millones, pero cerró el centro de producción en la localidad bonaerense de Munro, proceso que provocará la desvinculación de 100 personas.
“Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata”, informó la empresa este jueves en un comunicado. La sede regional de la compañía está en Buenos Aires.
“El cierre de Munro refleja la estrategia en curso para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital en toda la red global de manufactura”, agregó la firma con sede en Idaho.
“Gestionar eficazmente los costos a lo largo de nuestra cadena de suministro es fundamental para generar valor para los clientes, al tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló la directora de la cadena de suministro, Sylvia Wilks, en el comunicado.
“Aproximadamente 100 empleados afectados por el cierre de Munro recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales”, confirmó la compañía, que provee papas congeladas para restaurantes y comercios.