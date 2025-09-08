Lali Espósito la rompió en Vélez y una multitud coreó: “El que no salta votó a Milei”
Durante el fin de semana Lali Espósito se presentó en el estadio de Vélez y como era de esperar una multitud se hizo presente en el espectáculo. Asimismo, en claro apoyo hacia la cantante y en repudio del gobierno de Javier Milei, se hicieron escuchar.
Es que el presidente en más de una ocasión se encargó de apuntar con dureza contra la reconocida artista que lejos de quedarse callada cada vez que puede y lo siente necesario es de armas tomar y responde con altura ante los recurrentes ataques.
Mientras tanto en el estadio Vélez en la previa del recital de Lali Espósito.
"El que no salta votó a Milei". pic.twitter.com/KcjE7MGVsP
— Radio Gráfica (@radiografica893) September 8, 2025
En esta ocasión sus seguidores dejaron en claro que no está sola y en medio del concierto cantaron a los gritos: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei”.
“El que no salta votó a Milei”
El cántico de los fanáticos durante el recital de Lali en el estadio de Vélez.
@camibrizuela15 pic.twitter.com/3js2ttR1lQ
— Corta (@somoscorta) September 8, 2025
Es preciso recordar que quien además es jurado en La Voz Argentina, hace algunos días aprovechó su rol en el reality show para decir entre risas: “Voten bien”. Asimismo, su comentario no cayó para nada bien entre los libertarios y el periodista Tomás Dente estalló de furia y “carpeteó” a la actriz recordando cuando hizo una presentación en la provincia de La Rioja
Desde hace algunas semanas Karina Milei está en la mira de la sociedad luego de que desde el canal de streaming Carnaval filtraran audios de Diego Spagnulio, extitular de la ANDIS, quien aseguró que la hermana del líder libertario cobra coimas. El hecho no pasó desapercibido durante la primera presentación de Lali Espósito en el estadio José Amalfitani y en un determinado momento lo dejó en claro.
El gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo de las coimas pic.twitter.com/841Kzye259
— Notienred (@notienred) September 7, 2025
Es que desde el escenario y en medio de la euforia de sus fanáticos la cantante aprovechó la atención de los presentes para referirse al 3% que cobraría la funcionaria de manera ilegal. Ni bien hizo el gesto la multitud aclamó y mediante un fuerte grito le demostró a la artista que comprendieron el mensaje que estaba dando.