Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat
Lali Espósito (34) se casará con el conductor de stream Pedro Rosemblat (36), tras dos años de relación. Así lo anunció la actriz y cantante en su redes sociales, donde compartió fotos de su brillante anillo de compromiso. “Nos casamos”, expresó la artista en el posteo que subió, junto a un emoji de corazón y otro de un anillo.
Rápidamente, la publicación, que también fue compartida por Rosemblat, se llenó de “me gusta” y un gran número de comentarios de sus seguidores celebrando la feliz noticia.
Al parecer, la propuesta de casamiento de Pedro a Lali llegó en las playas de Brasil, de donde la pareja acaba de regresar tras unos días de vacaciones juntos. El destino elegido fueron las playas paradisíacas de Ubatuba, al norte de San Pablo.
En su posteo, Lali subió fotos en primer plano de su mano con la alianza de compromiso, con el mar de fondo.
Y otra en la que la actriz y cantante se muestra súper sonriente, también mostrando su anillo a cámara.
Lali, que en 2025 realizó cinco presentaciones en el estadio de Vélez y tiene dos shows anunciados en River para este año, y Pedro, conductor del ciclo de stream Industria Nacional, en su canal Gelatina, están juntos desde finales de 2023.
Sin embargo, luego de meses de rumores y versiones, la confirmación oficial de su noviazgo llegó en febrero de 2024, también a través de un posteo de la artista en redes sociales con fotos de sus primeras vacaciones juntos en Uruguay.