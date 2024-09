La vuelta de Los Pijos “empiojada” por dimes y diretes

“Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás. Sin embargo en medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma”, escribió Micky en su cuenta de Instagram.

Allí, dijo que “ya habrá tiempo” para contarle a la gente su historia y su silencio en las últimas semanas y aseguró que se ilusionó como todos los fanáticos que estuvieron leyendo señales por todos lados.

Pero que fue una gran decepción: “Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta Los Piojos oficial, una cuenta de la cual no sé quien es el titular, quien maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no se con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso. Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un ‘regreso’, si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas”.

“Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece”, agregó, mostrando un enorme dolor por quedarse afuera del proyecto. Miguel Ángel “Micky” Rodríguez fue, desde el momento en el que la banda se separó, el que más tiró del carro para que se dé la vuelta de Los Piojos.

Por eso, su sentido posteo: “Hoy no puedo decir mucho más pero ya habrá tiempo. Cuando este dolor pase, cuando me reponga voy a contarles toda mi historia del porqué de esta decisión. TODA. Después cada uno sacará sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar”.

“Pero hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso“. Boom.

Micky había sido etiquetado en casi todos los posteos que hizo la cuenta oficial de Los Piojos desde que nació en mayo de este año, incluso en el último en el que se daba a entender quiénes iban a formar parte de la banda por los dos tan ansiados shows.

“Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicione a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso. Porque más allá de todo soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar“, cerró.

El mensaje del bajista, muy querido por los fanáticos, despertó la reacción de miles de piojosos. “Sin Micky no hay ritual” o “Si no está Micky no voy a ir a La Plata”, fueron algunos de los mensajes. Lo cierto es que a un día de la anunciada venta de entradas para los dos ¿primeros? shows de la renovada banda, la noticia bomba del bajista dejó al mundo piojoso patas para arriba.

La respuesta de Los Piojos

Mediante su cuenta oficial, Los Piojos emitió un comunicado en clara respuesta al anuncio que hizo más temprano el bajista. “Mickie -así lo escribieron- vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando”, dice puntualmente la réplica del grupo.

Además, allí confirmaron cómo estará formada la banda y se acordaron de Tavo Kupinski, quien falleció en enero de 2011 en un accidente automovilístico.

El mensaje completo de la banda:

“¡¡15 años después, volvemos a encontrarnos!!

Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un ritual piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquello que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango. Más Juan Ábalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda).

Tavo estará presente, no solo en la música y en nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara.

Mickie -así lo escribieron- vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando

En el Staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como mánager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puesta, luces, etcétera. Ya queremos meternos en una sala y volver a sentir los temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez. Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen.

¡Nos vemos en diciembre!

Los Piojos”.

Más temprano, Dani Buira, también miembro fundador de la banda y quien acompañaba a Micky en su proyecto Ritual 87, hizo un posteo confirmando su presencia en el regreso de Los Piojos y dejando una frase que caló hondo y se leyó como una respuesta a su compañero: “Cada uno es responsable de sus actos”.

En definitiva, la formación de Los Piojos, al menos por ahora, tendrá a Andrés Ciro Martínez -voz-, Piti Fernández -guitarra-, Dani Buira y Sebastián Roger Cardero -batería-, Facundo “Changuito” Farías Gómez -percusión-, Chucky de Ípola – teclados- y a ellos, todos históricos de la banda, se sumará Juan Gigena Ábalos, nieto de Vitillo y actual guitarrista de Ciro y Los Persas.

Salen a la venta las entradas para los dos shows de Los Piojos en La Plata

Este martes, a las 12.57, se pondrán a la venta las entradas para el regreso de la banda de El Palomar. Será a través del sitio de Ticketek y comenzará a esa hora con una preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia. Unos minutos más tarde, cuando se agote el stock dispuesto para ese grupo selecto, estarán disponibles para todos los demás.