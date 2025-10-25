La Voz del Pueblo: ¿Qué le dirá el Pueblo entrerriano a Milei y a Frigerio en las urnas este domingo 26?
Se dice de nuestros gobernantes
“Milei es poco creíble. Ya con sus poses exageradas es imposible creerle. Habla como si estuviese en otro país. Ve cosas que los argentinos comunes no vemos. No alcanza la plata. La devaluación después de su asunción fue un desastre y nunca más nos recuperamos. Bajó la inflación y nuestro poder adquisitivo. El domingo voto en blanco”. (Lisandro G. 295)
“En dos años, después del robo kuka, de la corrupción k, viene este tarado a terminar de destruirnos. Pero Entre Ríos siempre estuvo mal con nación. Lo que no se entiende es por qué Frigerio se asocia a este enfermo mental en vez de hacer una alianza con la región centro y noreste. Aunque entiendo que él es porteño y que hay acuerdos con Macri. Aparte jamás vi a un gobernador tan mal asesorado y con tantos traidores dando vuelta”. (Yanina C., 156)
“Che Milei, ¿qué le prometiste a Frigerio para que sea aliado? ¿Inmunidad? ¿Qué te contaron de él y tenés guardado en caja de seguridad? Sos el peor presidente de la historia y nuestro gobernador, en vez de alejarse de vos, se asocia a vos… ¡Es muy loco! El domingo van a ver lo que es un pueblo furioso. (Fortunato G., 290)
“Milei quiere más plata del Fmi para seguir viajando y pagarle a sus periodistas amigos, a sus gremialistas amigos, a sus trolls, a sus soldados de redes sociales, a su gente de Inteligencia, a sus aplaudidores y a los altos mandos de seguridad. Pero los gobernadores aceptan y Frigerio es uno de sus más fuertes aliados armando ahora una Alianza inexplicable que da vergüenza. El domingo ni voy a votar”. (Lucrecia E. 998)
“El domingo voto a la Alianza tan solo porque no puedo creer que el peronismo no muestre candidatos con nuevas ideas, nuevas propuestas y de manera central, nuevos antecedentes. ¡Y después no bancan a Milei! ¡Qué país! ¡Los kukas nos destrozaron hasta lavando mentes de los jóvenes! Me da bronca también ver tan mal rodeado a Frigerio o que se asocie a Batman sin haberlo investigado”. (Salvador D. 229)
“Cristina se hizo billonaria con la política y todos los kukas son corruptos, pero lo que estás haciendo Milei va a quedar grabado como el robo más grande de la historia, regalándole el país a Trump. Me da vergüenza que Frigerio se asocie a vos. Yo lo voté. Hoy habla de la herencia y llenó el estado de 011 y de familiares. Como de peronistas traidores que ya lo están traicionando y pagándole millones a periodistas amigos de Urribarri y Bordet. Casta pura”. (Melina S. 793)
“Milei es el presidente más agresivo de la historia argentina. Insulta a todos y nadie le pone freno. Por algo será. No hay una causa judicial contra él por tantos ataques de todo calibre que realiza a diario. ¡Lo que ha dicho del congreso, de los diputados, de los senadores, de Kicillof, de la expresidente! Ni una denuncia. Todos están sucios, en especial los gremios y los gobernadores como Frigerio. Todos le temen. Él dice lo que se le antoja, tiene a sus aplaudidores y la oposición es inexistente. ¿Tenemos lo que merecemos? ¡Algo hay que hacer este domingo!”. (Claudio R. 525)
“¿De qué justicia independiente habla Milei? Si tiene todos los jueces amenazados o comprados. No hay un fiscal que se anime a actuar de oficio con las barbaridades antidemocráticas que dice. Habla lleno de odio, insulta, amenaza, miente, estafa y la justicia cruzada de brazos. No quiero que se vaya hoy, pero sí que el domingo votemos con inteligencia y nos resignemos a pensar con quién al menos no estuvimos tan mal como estamos hoy”. (Daniela E. 176)
“Miren a Kicillof. Quiere ser presidente y acepta que Milei y toda su casta lo insulten. Ni una carta documento, ni una denuncia. Nada. Todo es una puesta en escena. Cristina y Milei diciéndose de todo por Twitter. Todo está armado. Mientras el pueblo hipoteca su vida con las tarjetas, con préstamos, cada vez más despidos, más desempleo, más gente pidiendo en las calles o revolviendo la basura. Los gremios bien gracias. Todos corrompidos. No hay que ir a votar son todos lo mismo”. (Rodolfo G. 791)
“Mis viejos me dicen que antes había sindicalistas que dieron la vida por sus convicciones y que hoy todos están pagos por Milei y los gobernadores. Que por eso no salen a la calle como acá pasó con Montiel o con el mismo Moine que hoy acompaña a Frigerio. Gremialistas eran los de antes, pero el periodismo también tiene que empezar a denunciar el peor robo de la historia. Están fabricando la peor crisis de la historia. El domingo tenemos que poner las cosas en su lugar”. (Camila F. 495)
“¿Se acuerdan de Macri y su relación con el fmi? Hoy estamos endeudados con el fmi gracias a Macri, a Caputo y a todos los cráneos que hoy asesoran a Milei. ¿Saben a dónde vamos? Al precipicio. Nunca Argentina estuvo tan callada. Nunca hubo un periodismo tan mercenario como el de hoy. Ver a Milei me hace acordar a la película los juegos del hambre y el domingo voy a votar con memoria”. (Mauro B. 498)
“Frigerio: déjate de joder con Milei. Vos sos mucho más que él. No entienden que nombraste a gente amiga y familiares para que te cuiden la espalda. Todos lo hicieron, pero entonces de ese tema no hables. No marques tanto la herencia y contá lo que estás haciendo y lo que pensás hacer. Mandá a la Justicia a quien debas mandar y dedícate a gobernar. Sacate de encima a ciertos personajes que tenés alrededor si no querés que te traicionen como traicionaron a Bordet y Bahl”. (Rina A. 599)
“El domingo voto a Frigerio pese a la Alianza en la que se metió y a la gente libertaria que bancó. Debería haber tenido cuidado con los antecedentes de un candidato. Estoy arrepentido de haberlo votado a Milei, pero volver a la democracia kuka tampoco está bueno. Michel y Bahl pudieron hacer las cosas mejor pero todo el aparato que los rodea es urribarista y bordetista. No lograron independizarse y van a perder”. (Esteban S. 081)
“Milei: publicá cuánto gana Santiago Caputo y todos sus soldados. Cuánto gana Adorni y sus soldados. Imitaste lo peor de Menem: fortaleciste todo lo relacionado a comunicación, a prensa, a difusión, a inteligencia y a seguridad alrededor tuyo para gobernar blindado. Pero un día el pueblo va a estallar con tus mentiras y la de los gobernadores que te apoyan, entre ellos Frigerio que armó una alianza espantosa y si gana es por los periodistas comprados que también supieron comprar Urribarri y Bordet”. (Viviana I. 573)
“Dejá de hablar de la motosierra Milei cuando viajaste por todo el mundo. ¡Sos un caradura! Ganaste por culpa del kirchnerismo, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de la izquierda, del pro. La clase política te abrió la puerta y en vez de aprovecharla para generar un nuevo gobierno cerca del pueblo te alejaste de él. ¡Sos el peor corrupto! El domingo las urnas te van a desenmascarar. (Lucas H. 518)
“Milei yo te voté y me decepcionaste mal. Dale. Dejá de joder con Trump. Se te ríe en la cara. Sos un payaso para ellos. No te queda bien ese papel. Ni un presidente argentino lo asumió. Es muy feo lo que estás haciendo con la imagen presidencial de un país que sufre la mala política por falta de líderes honestos. En Entre Ríos estamos cada vez peor, con un gobernador que no quiere ver la realidad y solo escucha a gente que lo está hundiendo. Frigerio hoy solo está sostenido por upcn y un grupo de selectos periodistas que engañan al pueblo”. (Renata G. 890)
“Si en las elecciones legislativas gana Milei y sus candidatos, sepan que Milei va a incendiar a la Argentina como lo hizo Nerón con Roma. La mejor medida para eliminar la infección de la política es una urgente desafiliación de todos los sindicatos y que entren gremialistas nuevos, con ansias de reivindicar derechos de todas y todos los trabajadores, no de una minoría. La cgt, Upcn y Uocra están comprados por Milei o los gobernadores. Este domingo pongamos freno a esta locura”. (Julián L. 428)
“Milei vive llorando y descalificando por la oposición que tiene en el Congreso, pero en realidad todo está arreglado. Esto no es oposición es solo un sálvese quien pueda. Decís que se te oponen pero hacés lo que querés. Hacen falta políticos y gremialistas como antes que sabían ejercer presión. Lo de upcn en Entre Ríos es un engaño total a los afiliados”. (María E. B. 368)
“¿Nadie se da cuenta que Milei dice #nohayplata o #nohaypauta y tiene a todos comprados? ¿Cuántos paros hubo? ¿Cuántas marchas? Este tipo nos está destruyendo haciendo lo que se le antoja como un emperador. Algunos gremios ladran pero no muerden y la cgt y upcn están evidentemente comprados. Acá en Entre Ríos, con el innombrable de Allende, upcn está dentro del mismo gobierno de Frigerio. Ya sabemos qué votar el domingo”. (Emilio F. 843)
“Milei dice que bajó la pobreza. Vení a Paraná o a Santa Fe. Cada vez más personas en situación de calle, cada vez más villas miserias donde hay todas las noches no menos de un asesinato. En dos años el cinturón de pobreza que rodea a la zona urbana ha crecido como jamás imaginé que sucedería. Y todos colgados de la luz, total a Enersa la pagamos nosotros, o sin cloacas y sin agua potable. ¡Roncaglia limpiá todo este desastre!”. (Fabiana D., 551)
“Milei dice que quiere darle autonomía a las provincias pero no les da lo que por derecho constitucional debería darles, no se hace cargo lo que por derecho constitucional debe hacerse cargo. ¿Cómo puede seguir siendo el presidente? ¿Cuántos gobernadores se le ponen de rodillas? Son los menos, pero, Frigerio es uno de ellos. Muy mal asesorado. ¿Por qué te prestaste a esto? ¿Vos sabés quién es Lauman?. Las urnas castigan”. (Manuel A. 746)
“Milei dice que no hay pauta pero es evidente cómo ubicó en todas las radios, en todos los canales periodistas amigos para defenderlo. Y no disimulan nada. Antes, había una amplia variedad de prensa antiperonista o antikirchnerista. Hoy hay un grupo de medios donde solo se habla maravillas de Milei, no se lo critica y reflejan que vivimos en el primer mundo. ¿De qué viven estos periodistas y medios? ¡De la nuestra!. ¡Frigerio! ¡Dejá de hacer lo mismo!. ¡Le estás pagando fortunas a los periodistas amigos de Urribarri y Bordet”. (Estela C. 270)
“Ni vos te creés Milei que el país está bien. Estás muy enfermo. Pero lo más preocupante es que nadie tiene los huevos para frenarte. Y nuestro gobernador lo único que hace es hablar de la herencia o que hay que tenerte paciencia, armando una alianza que es un desastre por la calidad de quienes serían a partir de diciembre nuestros legisladores. No voto”. (Sebastián L. 285)
“Milei está orgulloso de eliminar la obra pública. No entiendo entonces por qué los medios de Paraná destacan los viajes de Frigerio para hablar con ministros de la nación sobre obras cuando el propio presidente dice que las elimina a todas porque son la gran mentira de la política. Que nos mientan Viale, Fantino, Majul, Laje, Feinman, Trebuc, la Pérez o los de TN no me sorprende. Pero que nos mientan los mismos periodistas que hablaban maravillas de Bordet y Urribarri es mas loco todavía. No le creo a nadie. Fin”. (Guillermina G. 792)
“Milei dejá de hablar que bajaron los alquileres. No mientas más. Leé lo que dicen miles de padres para alquilarle algo digno a sus hijos, lo que dicen miles de jóvenes que se quieren ir a vivir solos o en pareja y no pueden, lo que dicen miles de jóvenes que volvieron a la casa de sus padres. ¿Quién te hace los discursos? Sos lo peor que le pasó a la Argentina y Frigerio te apoya porque está mal asesorado”. (Pablo C. 796)
“En lo que no miente Milei es en que debe ser el gobierno que más le está dando a los sectores más vulnerables con más ayuda social redirigida con otra metodología. Tiene razón en decir que no hay más piqueteros porque arregló con nuevos punteros que tienen a los sectores carenciados más contenidos mientras crece el narcotráfico, la trata, la venta de órganos, la inseguridad. ¡Y Frigerio cree que le va a dar más plata! Es todo un circo para vender nuestro país y ellos ser billonarios”. (Flavia M. 597)
“Milei habla de la casta y todo lo que lo rodea es la casta misma. Desde su gabinete hasta los empresarios internacionales que lo tienen como una marioneta que hace lo que ellos quieren. Es una persona que no está sana. Dice que el mejor gobierno que tuvo la argentina fue el de Menem y que ahora es el mejor presidente de la historia. Nos va a dejar en la peor ruina y Frigerio en vez de asociarse a Provincias Unidas se transforma en uno de sus mejores aliados. Mi voto es con memoria”. (Luis B. 573)
“Frigerio está bien defendido por Upcn que defiende a Milei. Por ahora esa es su fortaleza pero desde adentro ya lo están operando. Y los entrerrianos perdieron la costumbre de salir a pelear por sus derechos. Cuando quiera Upcn lo voltea a Frigerio y vuelve un nuevo peronismo con sello de La Cámpora. Lo que pase en las elecciones se lo cargarán a él como su más terrible fracaso”. (Lorena G. 557)
¿Alguien se ha puesto a pensar lo que le saldrán al país los juicios por despidos que se le vienen al gobierno? Milei grita a los cuatro vientos que él achicó y seguirá achicando al estado pero no explica cómo se despide sin indemnización. Hablen con cualquier abogado laboral y pregunten sobre la bomba de tiempo ya activada. El domingo ya saben que la libertad no debe avanzar porque son enfermos y delincuentes”. (Fabricio M. 683)
“¿Alguien le entiende a Milei cuando habla? ¿Entiende sus números? ¿Entiende sus palabras? ¡Si hasta las expertas en lengua de señas a veces no saben cómo traducir sus dichos! ¿En qué idioma habla? ¡Y las caras que hace! No está bien del mate este tipo. Y la oposición es espantosa. No voy a votar”. (Luisa D. 496)
“Para que Milei esté haciendo lo que quiere es muestra clara que el peronismo, el kirchnerismo y el radicalismo están quebrados, fragmentados capaz que en porciones inimaginables. No hay reacción salvo palabrerío inútil. Ni Menem se atrevió a tanto. Es el peor gobierno de la historia y los gobernadores solo se conforman con migas del banquete. Frigerio pudo haberse convertido en el mejor gobernador pero hizo todo al revés y el domingo se va a dar cuenta”. (José Miguel G. 268)
“¿De qué habla Milei cuando dice que volvieron las cuotas? ¿A qué costo o interés? Hoy, vivir en la argentina es un castigo diario. ¿De qué estabilidad habla si semana a semana suben las cosas y los sueldos no alcanzan? Acá en Paraná cierran negocios todos los días, y los que se mantienen abiertos te matan con los intereses cuando querés pagar con tarjeta en cuotas. Hasta le ponen interés a una sola cuota. El domingo tenemos la chance de cambiar el rumbo”. (Nadia L. 148)
“Milei dice que su programa económico es el más exitoso hasta la fecha y que nunca se hizo en Argentina. Pero nuestros bolsillos están vacíos, nuestras cuentas al rojo vivo, hay miles y miles de despidos no solo en el estado sino que ves negocios, fábricas, pymes que quiebran todos los días. No para de mentirnos y Frigerio se asocia en vez de confrontarlo. O se asocia a Allende. O deja que Troncoso y otros más le serruchen el piso. Aparte, asociarse a La Libertad Avanza s lo peor que pudo hacer”. (Mauricio T. 372)
“Milei habla de ‘la mano negra del estado’ pero hoy maneja un estado autoritario donde justamente él se cree que es un emperador. Para mí no está bien de la cabeza y nadie se anima a exigirle un estudio psiquiátrico. La oposición habla pero no actúa como podría actuar. Todo está arreglado para tener inmunidad. No voy a votar”. (Paula A. 219)
“¿Quién le hace los discursos a Milei? Las rutas nacionales son un peligro. Los hospitales no dan más. Las escuelas y las universidades están hecha pedazos. Las elecciones legislativas deben servir para quitarle poder, a él y a Frigerio que en dos años solo habla mal de la herencia. Solo se dedica a criticar cómo otras gestiones dejaron a la provincia, incluyendo a su mentor, Busti. Desagradecido y poco inteligente. Lo están traicionando y no se da cuenta. Pésimamente asesorado”. (Gualberto J. 859)
“Milei destaca el superávit financiero pero los argentinos estamos cada vez peor. Dice achicar el estado pero está rodeado de aplaudidores y un ejército de jóvenes tuiteros, instagramers, expertos en redes a los que acomodó dentro del estado para que hablen bien de él y destruyan a todo aquel que no lo quiere. Eso le cuesta plata de la nuestra. El domingo podemos demostrarles a Milei y a Frigerio todo nuestro enojo”. (Roxana R. 259)
“Milei habla del ajuste, de la motosierra, pero es el presidente récord en viajes al exterior en dos años. ¿Y con qué plata viaja? Con la nuestra. Se quejaron de la ‘Fiesta en Olivos’ de Alberto pero ahora hay cenas de lujo no menos de 3 veces por semana siendo invitados sus periodistas defensores. Asco es poco. Helicóptero ya para estos ladrones”. (Joaquín H. 768)
“Milei dice que su ajuste no tocó al sector privado pero crece el desempleo, aumentaron los despidos, comercios que cierran, empresas que cierran. Habla del curro de la política pero el gran curro es el de él y todos los que lo rodean. Gran negocio se están haciendo fundiendo a la Argentina y Milei se le asocia. No puedo creerlo. Al final, el peronismo y los kukas tiene razón. Siempre vuelven ellos para salvarnos”. (Marina B. 660)