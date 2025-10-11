La Voz del Pueblo: Milei en boca de todos…
Si bien arrancando el 2025 renovamos el servicio de comunicarse con la Redacción de Cuestión Entrerriana y dejarnos sus críticas, elogios, opiniones, sugerencias sobre cualquier tema que deseen abordar, en una Sección de Correo de Lectores, fue incómodo asumir la decepción al leer contenidos extremamente lesivos. Hoy, a prueba, renovamos la fe en que se aproveche este espacio.
Nos encanta leer sus consideraciones fecundas. Pero, admitimos que es complejo darle mayor rigurosidad al filtro impuesto. La idea era disminuir la vehemencia de ciertas expresiones, sin embargo… así como tenemos fieles y equilibrados lectores, surgieron muchas voces disidentes con pronunciada tendencia al insulto, a la agresión o descalificación.
Desde que en el margen superior de nuestra tapa invitamos a los vecinos a enviarnos fotos con inquietudes diversas, enlazándose al wsp 3434716677, nos encantó la propuesta que a nuestro tenor periodístico se sume La Voz del Pueblo… La Voz del Ciudadano… La Voz del Vecino…
Nos interesa que la gente, nuestros amigos lectores se pronuncien sobre lo que deseen expresarse sin caer en que la disconformidad, descontento, insatisfacción vengan cargadas de grosería o vulgaridades
Los puntos de vista, las sugerencias son bienvenidas… Por eso, hoy retomamos esta Sección con las reflexiones más congruentes que logramos elegir tras una profundo selección.
Decae la imagen presidencial
“Voté a Milei y no pienso votar de nuevo a los libertarios. Nos mintió en la cara. Dijo que iba a terminar con ‘la casta’ y su gobierno es pura casta. Todo lo que hace es una mezcla de menemismo y macrismo, como algo de la dictadura y De la Rúa”. (Gualberto J. 859)
“No sé a quién votar el 26, pero estoy segura que a la libertad avanza no porque son más mentirosos que los k. Bahl hizo una buena intendencia pero a Michel no lo conozco como tampoco a los otros candidatos. Capaz que ni voy a votar. La política nos enferma”. (Silvina S. 901)
“Milei está loco. Tengo la conciencia tranquila que no lo voté. Nos está regalando a Estados Unidos y solo piensa en los millonarios. Y después de todo lo de Espert arma un recital. Es un enfermo mental y su hermana peor. ¡Investiguen a Benegas Lynch. Vendió media La Paz!”. (Pedro S. 925)
“Si La Libertad Avanza gana en Entre Ríos se le estará dando crédito a que Frigerio y sus peronistas mafiosos terminen de destruir la provincia. ¿Por qué hablan tan mal de Urribarri, Bordet, Bahl y no los denuncian? Dos posibilidades: o no tienen pruebas y acusan para salvarse ellos de su mal gobierno o ¡porque hay un acuerdo!”. (Flavia M. 597)
“Los libertarios solo quieren vendernos como lo hizo Macri. Pero el problema no es solo Milei. ¿A quién votás? Michel y Bahl parecen ser la continuidad de Busti, Urribarri y Bordet porque los escuchás y nada dicen de lo mal que hicieron los peronistas. Creo que el 26 pego el faltazo”. (Fabricio M. 683)
“El 26 no voy a votar. Ya está decidido. La alianza de Frigerio con la libertad avanza me dio asco y Bahl y Michel parece que son la continuidad de tantos años de peronismo sin señales de cambios. No pienso perder el tiempo. Total, hacen lo quieren”. (Yamila S. 401)
“Frigerio arrancó el gobierno asociándose a Allende, el mafioso de upcn y dándole a Troncoso más poder que a él mismo. Ahora hizo una alianza con los libertarios cuando el gobierno de Milei le debe millones que se quedó de las provincias para viajar por el mundo y comprar silencios y elogios de Majul, Viale, Laje, Feinman, y el pelado Trebuc. Me gustaría saber qué piensan Bahl y Michel de Cristina, de Urribarri, de Bordet”. (Javier A. 816)
“Frigerio anda por todos los medios hablando de la herencia y de todo lo que está haciendo sin plata pero no se nota. Habla por todos los canales con periodistas que con la cabeza le dicen que sí a todo y no le repreguntan por ejemplo lo de tantos 011 en su gobierno, algo que nunca pasó”. (Camila C. 213)
“Milei no llega al 2027. Se cae solo. Ya hizo su negocio endeudándonos peor que con Macri. Todo está armado para que ganen los amigos de Caputo y los empresarios de mayor poder. El tipo aprovechó el descrédito de la política y cayó bien con su locura, pero en realidad es un desequilibrado mental manejado desde Estados Unidos”. (Luis B., 639)
“Quisiera tener la máquina de volver al futuro para ir al 2028 y ver qué pasa con periodistas como Trebuq, Majul, Laje, Feinman, Rossi y otros de TN o de La Nación. Milei se llenó la boca hablando de los kukas y después gobierna dando fortunas a la prensa para que lo defiendan”. (Luciana D. 799)
“Ni siquiera Montiel trajo gente de afuera a trabajar en el estado. Se nota demasiado que varios periodistas están pagos por Frigerio porque de este tema solo se habla en las redes. Más de lo mismo con una política que calla voces con plata. Lo hizo el peronismo pero no tan evidente. Esto es peor que con Urribarri. Hay algunos medios que ya dan asco”. (José Miguel G. 268)
“¡Por favor Frigerio! ¡Despegate de Milei antes que termine de destruir el país! Yo te voté. No creo que estés haciendo un mal gobierno con una provincia fundida por los kukas, pero no te voy a votar ahora aliado con los libertarios. Te juro que prefiero a Bahl que hizo una buena intendencia y a Michel que me parece está limpio. Aparte sacate de encima a Allende”. (Andrea A. 872)
“Frigerio está gobernando sin plata y eso debe reconocerse. Pero no puede aliarse con quien no le da lo que la provincia debería tener y la nación se lo robó. No entiendo esta alianza con los libertarios. Hasta pudo unirse a otros gobernadores que sí se le plantaron a Milei como el de Córdoba y Santa Fe”. (Mario B. 364)
“Faltan dos años todavía de soportar a Milei y Frigerio hace una alianza con los libertarios. No lo voy a entender jamás. El presidente no le da fondos que le pertenecen a Entre Ríos y el gobernador se le une. Es increíble. Obvio que el 26 ni voy a votar esta locura. Para colmo, la oposición muestra a un Bahl y Michel sin buena comunicación. Esto se va a la m….. en cualquier momento”. (Guillermina G. 792)
“Presidente: diga cuánto salen los operativos de seguridad para protegerlo a Ud y a su hermana. No hay plata para unas cosas, pero para sus viajes y para coimear a algunos periodistas se ve que hay. Frigerio debería sacarle el apoyo y todos los entrerrianos lo bancaremos”. (Beltrán B. 980)