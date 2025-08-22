¿La Violetita?: Allanaron a Spagnuolo y secuestraron sus celulares y una máquina de contar billetes
La Justicia dispuso 15 allanamientos en la causa en la que se investiga una trama de corrupción destapada por la difusión de los audios que denuncian supuestas coimas cobradas por la hermana del presidente, Karina Milei, que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo – y de los dueños vinculados con el droguería Suizo Argentina – para secuestrar su teléfono celular, que finalmente fue obtenido cuando efectivos policiales interceptaron al exfuncionario en su auto.
La policía de la Ciudad encontró a Spagnuolo en un country del partido bonaerense de Pilar y le secuestró su celular, tal como solicitó el juez federal Sebastián Casanello. En tanto, en su domicilio secuestraron otros dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Franco Picardi pidió los allanamientos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que está denunciada en la causa. También en domicilios vinculados a los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker.
Los 14 procedimientos comenzaron anoche. En detalle, se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa.
En el caso de Kovalivker, encontraron u$s266.000 y papeles con anotaciones, junto a $7.000.000. Parte de procedimientos fueron llevados a cabo en:
Avda. Hipólito Yrigoyen 1447 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad -, Resultado Negativo
Calle Ramsay 2250 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad. Resultado: Se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146;
Calle Monroe 801, CABA – Laboratorio Droguería Suizo Argentina. Resultado: Se procedió al secuestro de (15) QUINCE CAJAS conteniendo en su interior documentación de interés para la causa, y (01) UN PENDRIVE que también contiene en su interior información de interés para la causa
Nordelta Barrio La Isla, lote 6, con el secuestro de U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado y su pasaporte.
Nordelta Lote 180 – Barrio El Golf – Nordelta. PBA. Resultado: No hay moradores.
La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios. Tras ordenar las medidas, se dispuso el secreto de sumario en la causa.
Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo menciona que el tema habría llegado a oídos del presidente tiempo atrás.
La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.
Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Tras explotar el escándalo, el Gobierno decidió despedir al abogado y designó a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.