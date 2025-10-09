La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó en un programa de la UCA sobre liderazgo femenino
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó en el cierre de la primera edición del programa “Con Voz Propia”, una iniciativa de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA) diseñada para fortalecer el liderazgo femenino en los ámbitos público, sindical y social.
El encuentro se llevó a cabo el miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a mujeres jóvenes vinculadas a la política, el sindicalismo y la sociedad civil, además de profesionales del ámbito docente y jurídico. La actividad también contó con la participación virtual de mujeres de otras provincias.
Reflexión sobre el poder y el liderazgo
En un panel titulado “El poder como espacio en disputa”, la vicegobernadora Aluani reflexionó sobre los desafíos de liderar en entornos tradicionalmente masculinos. Compartió su experiencia y trayectoria, destacando su rol como médica pediatra antes de asumir su cargo actual como presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos.
Aluani subrayó la importancia de mantener la autenticidad. En los momentos de diálogo e interacción, es fundamental “no perder la voz, nuestra voz. Al contrario, tenemos que atrevernos a cambiar y transformar la realidad”, remarcó.
La jornada también incluyó un conversatorio sobre “Liderazgos para el futuro”, donde las panelistas invitadas discutieron la proyección de nuevos liderazgos y las condiciones necesarias para lograr la igualdad de oportunidades.