La vicegobernadora Aluani participó del homenaje a San Martín en Nogoyá
La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo del acto conmemorativo por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, realizado en la Plaza Libertad de Nogoyá. La ceremonia fue organizada por la Municipalidad junto a la Escuela N° 53 “Yapeyú”, cuyos estudiantes y docentes presentaron números alusivos a la fecha.
Estuvieron presentes el senador departamental Rafael Cavagna; el intendente y la viceintendente de Nogoyá, Bernardo Schneider y Desireé Peñaloza; la secretaria coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; junto a autoridades provinciales, municipales, policiales y eclesiásticas. También participaron docentes, alumnos e integrantes de la comunidad educativa local.
En su discurso, la vicegobernadora expresó: “Este día nos reúne a todos nosotros para recordar a un hombre que no sólo permanece en nuestra historia, sino también se encuentra en nuestra identidad como nación, el general José de San Martín”.
Aluani describió al prócer como “un hombre como nosotros, con miedos, con dudas, con sacrificio, pero eligió dejarlo todo por un bien superior, que es la libertad de los pueblos de América”.
Además, evocó la gesta del Cruce de los Andes y remarcó: “Hoy necesitamos ciudadanos que puedan afrontar cualquier aventura, que nos puedan poner un escollo en el camino pero poder afrontarlo con coraje y todos unidos por el bien común”.
Finalmente, convocó a los presentes a mantener vivo su legado: “Que lo recordemos y que hagamos de esto un legado que nos lleve hasta el resto de nuestras vidas, que es luchar por un país mejor, más justo y más unido. Que trabajemos y seamos más solidarios para llevar entre todos a esta provincia adelante”.