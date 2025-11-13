La vicegobernadora Aluani encabezó un encuentro con los senadores juveniles en la instancia provincial
La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó una nueva jornada del Senado Juvenil Entrerriano, en una actividad realizada en el salón del Hotel del Círculo de Paraná. La propuesta, organizada por el equipo del programa, consistió en un espacio de diálogo e intercambio entre los 18 equipos de senadores juveniles que representan a los distintos departamentos de la provincia. También participaron las coordinadoras del programa, Claribel García y Eugenia Alasino.
Durante la apertura, Aluani volvió a dar la bienvenida a los participantes y resaltó el rol formativo de la iniciativa: “Ustedes comienzan a transitar un camino de crecimiento y de formación como ciudadanos”, expresó. Asimismo, destacó que en este tipo de encuentros “podemos conocer qué quieren desarrollar en sus comunidades, dialogar e interactuar entre los distintos puntos de la provincia y lograr que los jóvenes estén cerca”.
Tras las exposiciones de los estudiantes, la vicegobernadora valoró la diversidad de propuestas y el compromiso demostrado por los equipos. Subrayó que “los proyectos que no sean elegidos también son importantes, porque representan lo que ustedes desean para el futuro de su localidad”. Además, se refirió a las tradiciones e identidades locales compartidas por los participantes: “Soy una apasionada de la tradición y de que ustedes cuenten su historia. No dejen de llevar esa bandera y ese orgullo por el lugar donde están”, afirmó.
Etapa Provincial
En esta última instancia, los estudiantes que juraron como senadores titulares y suplentes por cada departamento trabajan en comisiones para debatir y defender los proyectos seleccionados tras las etapas departamentales. Además, los jóvenes eligen a las autoridades de la Honorable Cámara de Senadores Juveniles de Entre Ríos, consolidando un proceso participativo que replica dinámicas legislativas reales.