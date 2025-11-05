La vicegobernadora Aluani encabezó el Conversatorio de Abordajes Territoriales sobre Discapacidad en Paraná
En la ciudad de Paraná se llevó a cabo el Conversatorio de Abordajes Territoriales sobre la Problemática de la Discapacidad, instancia en la que el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) presentó los ejes del Plan Estratégico Territorial. La actividad fue presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani y organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Iprodi, junto a la Secretaría de Gobiernos Locales.
El encuentro se realizó en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, y contó con la presencia del secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, y del director general del Iprodi, Diego Vélez, además de equipos técnicos y representantes institucionales.
Durante la apertura, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la presencia territorial del Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y promover políticas públicas inclusivas en toda la provincia. En ese marco, el Iprodi presentó su Plan Estratégico Territorial, una herramienta destinada a consolidar la articulación con los gobiernos locales, impulsar redes interinstitucionales y acompañar el desarrollo de políticas de inclusión en cada comunidad entrerriana.
La vicegobernadora Alicia Aluani agradeció la participación de las autoridades y asistentes, destacando que este tipo de espacios representan “una manera distinta de hacer políticas públicas, porque sabemos que lo que se diseña detrás de un escritorio no siempre refleja la realidad de la gente. Al recorrer los territorios y escuchar a las personas, compartimos sus problemáticas y construimos soluciones concretas”.
Aluani remarcó que estos encuentros permiten intercambiar experiencias, ideas y estrategias locales, fortaleciendo el trabajo que se realiza diariamente en juntas de gobierno, comunas y municipios. “Desde todas las áreas de la gestión tratamos de hacer una provincia más inclusiva y con más oportunidades para todos”, aseguró, al tiempo que subrayó la importancia de articular políticas de discapacidad con cada localidad, porque “la comunidad es la que realmente conoce la situación de las personas con discapacidad y su entorno”.
Asimismo, la vicegobernadora expresó su agradecimiento al equipo del Iprodi y de la Secretaría de Gobiernos Locales “por el compromiso, la sensibilidad y la convicción de que un Estado más cercano a la gente es la mejor forma de aplicar políticas públicas”. Finalmente, sostuvo que junto al gobernador Rogelio Frigerio trabajan para mantener una gestión presente y cercana a la realidad de quienes más lo necesitan.
Por su parte, el director general del Iprodi, Diego Vélez, señaló que “cuando hablamos de discapacidad, no hablamos solo de un área o un programa. Hablamos de una mirada integral del Estado, que debe llegar al territorio con respuestas concretas, articuladas y humanas”.
Vélez destacó que “estos espacios de diálogo y trabajo en red nos permiten seguir construyendo una Entre Ríos más equitativa, donde cada persona con discapacidad pueda ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su proyecto de vida”.
El conversatorio concluyó con una puesta en común de las conclusiones zonales y el compromiso de continuar fortaleciendo la articulación provincial mediante nuevos encuentros y mesas de trabajo intersectoriales.