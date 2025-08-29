La vicegobernadora Alicia Aluani recibió a la presidenta comunal de Las Cuevas
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, mantuvo este viernes un encuentro en su despacho con la presidenta comunal de Las Cuevas, Susana Solís, acompañada por la contadora Natalí Parodi. También participó la prosecretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto.
“Fue una reunión muy positiva. Le entregamos a la vicegobernadora un petitorio de la comuna para evaluar la posibilidad de pasar a municipio o al menos comenzar la gestión por las vías correspondientes”, indicó Solís, destacando que Las Cuevas es una comuna con tres parajes, una jurisdicción amplia y más de 2.000 habitantes.
Otro de los temas tratados fue la invitación a Aluani a participar de la octava edición de la Fiesta del Pueblo Isleño, prevista para el 12 de octubre. “Es una celebración tradicional y cultural que rinde homenaje al hombre de islas. Contará con agrupaciones tradicionalistas y danzas folclóricas, con el objetivo de preservar la naturaleza, la identidad y la historia del pueblo”, señaló Solís. La vicegobernadora se comprometió a acompañar los festejos dentro de sus posibilidades.
Además, dialogaron sobre la gestión y los proyectos de la comuna. “Conversamos sobre la situación actual y las responsabilidades que hoy tiene la comuna para dar respuestas a la comunidad. Fue un espacio de intercambio muy positivo, por lo que agradecemos esta oportunidad”, concluyó Solís.