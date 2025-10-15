Maran Suites & Towers

La Vicegobernación de Entre Ríos realizará una jornada de sensibilización contra el cáncer de mama

Redacción | 15/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco de la iniciativa global promovida por la Organización Mundial de la Salud denominada “Octubre Rosa”, la Vicegobernación de Entre Ríos, a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, realizará una Jornada de sensibilización y prevención sobre el cáncer de mama.

La actividad consistirá en la distribución de folletería y cintas color rosa que son un símbolo mundial de la lucha contra la enfermedad.

Con la propuesta que difundirá el mensaje: “Amor por la vida. Chequeate a tiempo”, se busca promover la detección temprana a través de mamografías, y concientizar sobre la importancia que tiene la prevención y la detección precoz para salvar vidas.

Cronograma

La actividad tendrá lugar durante tres días, en el horario de 10 a 12. El miércoles 15 de octubre será en Plaza Carbó (atrás de Casa de Gobierno), el jueves 16 en la intersección de las calles Córdoba y Gregorio Fernández De la Puente, mientras que el viernes 17 tendrá lugar en el patio central de Casa de Gobierno.

