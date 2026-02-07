La venta de materiales para la construcción cayó 11,6% y en el sector denuncian una “situación crítica”
El sector de la construcción arrancó 2026 mostrando números que ratifican la crisis en la que se encuentra sumergido desde la llegada de Javier Milei. Según datos del índice que elabora el Grupo Construya que agrupa a las 12 empresas líderes del sector, la venta al ámbito privado de materiales para la construcción fabricados por estas compañías sufrió una caída del 11,6% mensual desestacionalizada y estuvo un 1,1% por debajo de enero 2025.
En Construya indicaron que la caída de enero se da “en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela”. Y agregaron: “El comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”.
La realidad del sector de la construcción, uno de los tres más golpeados en 2025, impacta fuerte en las pymes. “La situación es crítica”, dijo a LPO Gustavo Marín, presidente de Apymeco, la entidad que agrupa a las pymes de la construcción de la provincia de Buenos Aires.
Para Marín, la crisis “se manifiesta en cómo se comporta la compra de materiales”. En lo relativo al sector privado, consideró que, para que se concrete un repunte, es necesario “que los créditos hipotecarios tengan una tasa que pueda ser accesible”.
“Hoy no tienen una tasa accesible, muchos tienen la tasa del UVA atada a la inflación más una tasa de interés entre 5 y 7%”, dijo el titular de Apymeco, que también advirtió que “afectó la paralización del Procrear”.
La disolución del programa de viviendas por parte de la administración Milei tuvo un impacto fuerte en el Conurbano. “Muchas obras quedaron frenadas totalmente y eran obras que generan mucha mano de obra. Lo hemos padecido mucho a ese quite”, dijo a LPO el secretario General de Uocra en La Matanza, Heraldo Cayuqueo.
“Hay mucha desocupación y la caída de la venta de insumos es consecuencia de este parate”, agregó Cayuqueo, que también denunció que en La Matanza el Gobierno frenó obras de magnitud como la planta de Aysa.
En contraste a eso, el dirigente sindical expuso que el gobierno bonaerense encaró en el distrito obras como el Polo Tecnológico y complejos habitacionales a cargo del Opisu y del Ministerio de Hábitat. “Todo eso ha paleado un poco la situación de lo que pasó con la obra pública a nivel nacional”, dijo Cayuqueo.