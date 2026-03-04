La venta de leche se derrumbó y hay alarma por la merma del consumo de lácteos
El consumo de lácteos en Argentina registró una caída interanual del 5,6% en volumen de productos durante enero, mientras que la baja fue del 4,9% si se mide en litros de leche equivalentes, según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). El dato más significativo del relevamiento es el fuerte derrumbe en el consumo de leche, tanto en polvo como refrigerada.
La leche lideró la caída del consumo
El informe del OCLA explica que la información surge del Panel de industrias lácteas, elaborado a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 y de información histórica de la Resolución 7/14. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros según el tipo de producto, mientras que la conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.
De acuerdo con los datos oficiales, las ventas relevadas por la Resolución 230/16 mostraron en enero de 2026 un volumen 2,6% superior al del mes anterior, aunque en litros de leche equivalentes registraron una caída del 8,0%.
En la comparación interanual entre enero de 2026 y enero de 2025, el informe señala una baja del 5,6% en volumen de productos y del 4,9% en litros de leche equivalentes.
El análisis por categorías muestra una evolución dispar entre los distintos productos. Según el organismo, se observa una leve recuperación en quesos, mientras que las mayores caídas se registran en las leches en polvo en comparación con el mismo período del año anterior.
El OCLA recordó además que en 2025 se había producido una recuperación parcial del consumo, luego de que en 2024 se registrara una caída del 9,0% en litros de leche equivalentes. Por ese motivo, quedaban por recuperar 2,6 puntos en el volumen de ventas dentro de la serie analizada.
Impacto de la caída de ingresos y el avance de ventas informales
El informe también advierte sobre un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, lo que favorece la expansión de ventas informales de productos lácteos, operaciones que no quedan registradas en las estadísticas oficiales.
Además, el organismo señala que han ganado terreno productos sustitutos de menor precio, como quesos rallados, bebidas con contenido lácteo, margarinas y otros similares, que compiten directamente con el consumo tradicional de lácteos.
El relevamiento del OCLA cubre el 80,2% del total comercializado bajo el sistema de Liquidación Única Mensual Electrónica, lo que representa alrededor del 60% de la leche total producida en el país. Por ese motivo, quedan fuera del análisis las ventas informales y los canales alternativos de comercialización.
Cambios en el consumo en la última década
El informe también destaca que el consumo total de leches fluidas —al menos las captadas por la Resolución 230— viene cayendo de manera sostenida en los últimos diez años.
En ese contexto, las leches no refrigeradas fueron ganando participación en el mercado, mientras que las leches refrigeradas perdieron peso relativo en el consumo.
Por su parte, las leches saborizadas o chocolatadas registraron un fuerte crecimiento en 2021 y 2022, impulsado en gran medida por la comparación con un año previo de ventas extremadamente bajas. Sin embargo, en 2023 las ventas se mantuvieron prácticamente sin cambios y en 2024 se desplomaron un 34,8%, retrocediendo a niveles similares a los registrados durante la pandemia.
En 2025 se observó una recuperación del 22,9%, y enero de 2026 muestra un inicio positivo si se compara con enero del año pasado.
Una situación similar se observa en yogures, postres y flanes, aunque las ventas de enero de 2026 se ubicaron por debajo de las registradas en el mismo mes de 2025.
Los quesos, el rubro con mejores resultados
Entre los datos positivos del informe se destaca el desempeño del segmento de quesos, que es el principal destino de elaboración y comercialización dentro de la industria láctea.
Según el OCLA, el volumen de ventas de quesos se recuperó casi en su totalidad y fue el rubro que absorbió gran parte del 50% del crecimiento del volumen de producción registrado en 2025.
Además, enero de 2026 inició con resultados positivos en la comparación interanual, con un aumento del 1,9% en volumen respecto a enero de 2025 y del 0,7% en litros equivalentes, aunque con una leve caída respecto al mes anterior.