La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó al 61,1% en septiembre

Redacción | 13/11/2025 | Economía | No hay comentarios

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 61,1% en septiembre, registrando una caída respecto al 62,2% del mismo mes de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los sectores que superaron el nivel general fueron:

  • Refinación de petróleo: 88,9%
  • Industrias metálicas básicas: 70,4%
  • Productos alimenticios y bebidas: 69,2%
  • Papel y cartón: 65,0%
  • Sustancias y productos químicos: 63,7%

En cambio, los sectores con niveles inferiores al promedio fueron:

  • Productos minerales no metálicos: 58,6%
  • Industria automotriz: 57,1%
  • Edición e impresión: 55,2%
  • Productos del tabaco: 48,7%
  • Metalmecánica excepto automotores: 43,5%
  • Productos de caucho y plástico: 42,9%
  • Productos textiles: 37,1%

El sector de caucho y plástico registró la mayor incidencia negativa interanual, con un nivel de 42,9%, inferior al 49,9% de septiembre de 2024, producto de menores niveles de fabricación de neumáticos y manufacturas de plástico. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), la producción de neumáticos cayó un 32,3%, mientras que las manufacturas de plástico descendieron 8,2% interanual.

Por su parte, los productos textiles mostraron un nivel de 37,1%, contra el 51,3% del año anterior, afectado por la reducción en la elaboración de hilados de algodón y tejidos.

En el caso de las industrias metálicas básicas, la utilización de la capacidad instalada fue de 70,4%, menor al 72,4% de septiembre de 2024, con una disminución interanual de 3,8% en la producción de acero crudo, según la Cámara Argentina del Acero.

Los productos minerales no metálicos registraron un 58,6%, inferior al 64,2% del año anterior, debido principalmente a la menor producción de vidrio, ladrillos huecos y pisos y revestimientos cerámicos.

La industria automotriz mostró un 57,1%, por debajo del 59,6% de septiembre de 2024, producto de la disminución en la fabricación de unidades por las terminales automotrices.

Los únicos sectores con incidencias positivas en septiembre fueron la refinación de petróleo (88,9% vs. 78,5%) y los productos alimenticios (69,2% vs. 68,2%).

