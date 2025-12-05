La UTA advierte retención de tareas si no se pagan los salarios de noviembre
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que podría implementar una abstención de tareas mañana si las empresas de transporte no depositan los salarios correspondientes a noviembre. “Si no hay salario, no trabajamos”, remarcaron desde el gremio.
El vocero de la UTA, Mario Calegari, sostuvo que “aquella empresa que no pague, seguramente no funcione y haya paro”, reafirmando que la responsabilidad recae sobre los empleadores. “Los empresarios son los que no brindan el servicio, no nosotros. Necesitamos el salario, no estamos en condiciones de financiar a las empresas”, aseguró.
Calegari explicó que, aunque la abstención de tareas no es formalmente un paro, si para la medianoche los trabajadores no tienen el sueldo depositado, los servicios no saldrán. “Si lo tengo acreditado a la noche, trabajamos. Si no, habrá retención de tareas con presencia en las empresas hasta que aparezca el pago”, precisó.
El dirigente recordó que, según la normativa vigente, “el cuarto día hábil se deben pagar los salarios”, y reafirmó la postura del sindicato: “No estamos dispuestos a financiar la deuda de las empresas con nuestros sueldos. El salario es necesario, es lo más sagrado que tenemos”, dijo en declaraciones a TN.
El origen del conflicto
La UTA responsabiliza al Gobierno Nacional por la falta de pago en tiempo y forma, y sostiene que la situación deriva de las amenazas de las Cámaras Empresarias de abonar los sueldos en dos tramos y fraccionar el aguinaldo. Desde el gremio señalan que los trabajadores se ven obligados a tomar medidas para garantizar su sustento.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno autorizó este jueves, a través del Boletín Oficial, el giro de fondos adicionales a las empresas de transporte, con el objetivo de que puedan regularizar los pagos y así persuadir al sindicato de levantar la medida.
Aunque la postura de la UTA se mantuvo firme durante toda la jornada, tanto el sector empresarial como las autoridades nacionales confían en que el incremento de las compensaciones tarifarias permita normalizar la situación y evitar la paralización del servicio.