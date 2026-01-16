La UOM lanzó un paro por tiempo indeterminado en Acindar por despidos arbitrarios
La tensión en el principal cordón industrial de Santa Fe alcanzó un punto de quiebre. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Villa Constitución anunció el lanzamiento de un paro total de actividades por tiempo indeterminado que paralizará las tareas de las empresas contratistas que operan en la planta de la siderúrgica Acindar.
La determinación, que entrará en vigencia el próximo lunes 19 de enero a partir de las 6:00, fue adoptada de forma unánime por la junta de delegados, la Comisión Interna y la Comisión Directiva del gremio. Según explicaron desde la entidad sindical a través de un comunicado de prensa, la medida es el resultado de una “seguidilla de conflictos sin resolver” y la “falta total de respuestas” tanto de las firmas contratistas como de la propia Acindar ante los reclamos laborales.
El sindicato identificó como detonante principal de la huelga a una serie de despidos injustificados que afectaron a trabajadores con larga trayectoria en la planta. La conducción de la UOM Villa Constitución denunció que las empresas están utilizando la actual caída abrupta de la producción, enmarcada en el contexto de las políticas económicas nacionales, para realizar una reestructuración discriminatoria de sus planteles.
“La caída abrupta de la producción está siendo utilizada de manera discriminatoria para desplazar a trabajadores con historia y derechos, intentando reemplazarlos por mano de obra más joven y precarizada”, subrayaron desde la organización.
Para el gremio, la decisión empresarial no es una respuesta a la crisis, sino un intento deliberado de vulnerar la dignidad laboral y los derechos adquiridos por los operarios de mayor antigüedad. En ese sentido, remarcaron que los afectados “no son descartables” y que se trata de personas con familias que hoy enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema.
La organización metalúrgica señaló que la exclusiva responsabilidad de la parálisis de actividades recae sobre las empresas ante el agotamiento de las instancias de diálogo. “Los trabajadores despedidos son compañeros con trayectoria, compromiso y familias que hoy atraviesan situaciones de vulnerabilidad inéditas”, resaltaron desde la Comisión Interna.
Con el inicio del paro, se prevé una parálisis operativa significativa en uno de los establecimientos industriales más importantes de la provincia de Santa Fe. La UOM ratificó que mantendrá la guardia en defensa de los puestos de trabajo y que la medida no se levantará hasta obtener soluciones concretas. El conflicto permanece bajo estricto seguimiento de la conducción de la seccional, y desde el gremio adelantaron que informarán la evolución de la medida de fuerza a través de sus canales de comunicación oficiales.