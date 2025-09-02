La UOM denuncia 220 despidos en empresas contratistas de Ternium
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció este martes una nueva ola de despidos en empresas contratistas de Ternium San Nicolás, en el marco de un conflicto laboral que se agrava día a día. Según confirmaron desde la seccional local del sindicato, 220 operarios quedarán sin trabajo, y el alto horno de la acería fue paralizado, marcando un nuevo punto crítico en la disputa.
El anuncio fue realizado por Luis Sánchez, histórico dirigente de la UOM San Nicolás, durante una reunión con trabajadores en cese de tareas. “Hace un ratito se realizó la última colada del alto horno, que está comenzando a ser parado en este momento”, comunicó Sánchez en un clima de preocupación y malestar.
En las primeras horas del martes, algunas contratistas como Loberaz rescindieron sus contratos con Ternium, anticipando el envío de cartas documento con despidos con justa causa. Sánchez explicó que el sindicato ya comenzó a organizar la respuesta legal:
“Les pedimos que, por favor, envíen a los delegados alguna foto de la carta o documento para que el grupo de abogados de la UOM pueda comenzar a contestar y hacer una denuncia. Tenemos que denunciar esta actitud”.
Este nuevo capítulo del conflicto se da en medio de una disputa salarial que ya lleva más de un año sin resolución, y que también afecta a la planta de Tenaris Campana, también perteneciente al Grupo Techint.
La UOM denunció una “política de ajuste y explotación” por parte del conglomerado industrial liderado por Paolo Rocca. En un duro comunicado, el sindicato aseguró que el grupo empresario “mantiene una negativa sistemática a actualizar salarios según la inflación”, lo que habría provocado una pérdida del 30% del poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos diez años.
“El Grupo Techint se apropió del equivalente al valor de una vivienda por cada trabajador, a costa del hambre obrero”, señaló el texto gremial.
Además, la organización sindical apuntó directamente contra Rocca, al que calificó como “el gran ingeniero del caos” y lo acusó de actuar como uno de los principales sostenes del actual modelo económico:
“Financia a Javier Milei, defiende el ajuste y ejecuta un modelo antiindustrial”, denunció la UOM.
Con 54 despidos ya concretados y una proyección de al menos 100 cesantías adicionales, el panorama en las plantas del grupo Techint se vuelve cada vez más complejo. La paralización del alto horno en San Nicolás no solo tiene impacto sobre el empleo directo e indirecto, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro inmediato de la actividad siderúrgica en la región.
Desde la UOM adelantaron que analizan medidas de fuerza y presentaciones legales ante la Justicia Laboral y Tributaria. En tanto, los trabajadores continúan en estado de alerta y movilización.