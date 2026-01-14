La UOM anunció un plan de lucha denunciando que varias empresas no están pagando los aumentos acordados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió iniciar un plan de lucha porque varias empresas no están pagando los aumentos acordados. Además, denunció demoras en la homologación de la paritaria por parte de la Secretaría de Trabajo.
El gremio que lidera Abel Furlán ya comenzó con asambleas en las fábricas del sector para debatir los pasos a seguir, ante el incumplimiento por parte de numerosas firmas del acuerdo alcanzado el 2 de diciembre pasado.
Pese a haber aceptado un incremento considerado insuficiente por los dirigentes, la UOM enfrenta la negativa de varias compañías a abonar los aumentos pactados, incluso cuando sus representantes en la mesa paritaria los firmaron y acordaron.
Esta situación generó un fuerte malestar entre los trabajadores, que reclaman solidaridad sectorial para no permitir que se vulneren derechos conquistados en la negociación.
Rubén Urbano, secretario de prensa de la UOM nacional y secretario general de la seccional Córdoba, expresó con dureza la posición del sindicato: “Hemos tenido que llegar a tomar la decisión de nuevamente hacer medidas de fuerza en todos los establecimientos fabriles a consecuencia de la negativa de algunas empresas de no querer pagar la miserabilidad que hemos tenido en las paritarias”.
En el caso de Córdoba, los trabajadores comenzaron con asambleas de una hora por turno y trabajo a reglamento en plantas metalúrgicas, en el marco de un estado total de alerta y movilización.
Urbano calificó de “necedad” la actitud de la Secretaría de Trabajo por no homologar el acuerdo, al que describió como “una miseria de aumento que nos impide recuperar el poder adquisitivo como quisiéramos, pero evidentemente las reglas las pone este nefasto gobierno y tenemos que bailar con eso”.
Y agregó: “A pesar de aceptar esa miserabilidad, no lo quieren homologar y hoy hay montones de empresas que muy a pesar de que sus representantes en paritarias lo han firmado y estando de acuerdo hoy se están negando a pagar el aumento”.
Por eso fue que llamó a intensificar el plan de lucha: “Son situaciones que no podemos permitir. Por eso llamamos a la reflexión a los compañeros, a que tomen el toro por las astas de que empecemos a pelearla, que empecemos con las asambleas, a trabajar a desgano, que empecemos a demostrarle de una vez por todas que no estamos dispuestos a regalarles ni un ápice ni siquiera de esta miserabilidad”.
Urbano cuestionó directamente a los empleadores: “No comprendemos que nuestros propios empleadores, al cual nosotros le damos toda la riqueza, se estén negando sistemáticamente a reconocer y pagar este miserable aumento que ha sido la paritaria”.
Finalmente, ponderó la necesidad de unidad y solidaridad en todo el sector, “más allá de que en alguna fábrica hayan pagado a cuentas o en negro, porque tenemos que ser solidarios con montones de empresas que no lo están haciendo. Es bueno, necesario e imprescindible que todos nos pongamos al frente de esta situación y comenzar con las medidas de fuerza en cada establecimiento”.
El acuerdo firmado el 2 de diciembre de 2025 establece incrementos escalonados desde octubre 2025 hasta marzo 2026, con vigencia plena desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 (sujeto a homologación). E incluye sumas fijas no remunerativas y porcentajes remunerativos. En detalle, se definió lo siguiente:
Octubre 2025: $35.000 no remunerativos.
Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.
Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.
Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.
Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.
Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.
El entendimiento fue rubricado por Furlán y otros miembros paritarios de la UOM, junto a representantes de cámaras como ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. Y el ingreso mínimo global de referencia (IMGR) escala progresivamente hasta $1.036.390 en marzo de 2026.
La medida de fuerza anunciada busca presionar tanto a las empresas incumplidoras como a la Secretaría de Trabajo, para que se concrete la homologación y se apliquen los incrementos acordados.