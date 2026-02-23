La UNL y Voces Vitales impulsan en Santa Fe la Caminata de Mentoreo para fortalecer el liderazgo femenino
En el marco del Mes de la Mujer, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) co-organiza junto a la Fundación Voces Vitales Cono Sur una nueva edición de la Caminata de Mentoreo (Global Mentoring Walk), una iniciativa de alcance internacional que promueve el liderazgo y el crecimiento profesional de mujeres líderes y emergentes.
El encuentro se realizará el 14 de marzo a las 9:00 en el Rectorado de la UNL (Bv. Pellegrini 2750, Santa Fe) y forma parte de una jornada que se desarrollará de manera simultánea en más de 140 ciudades del mundo.
Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, la propuesta busca transformar ideas y metas personales en acciones compartidas, a través de espacios de diálogo e intercambio donde mentoras y aprendices reflexionan sobre desafíos vinculados al liderazgo, la proyección profesional y la toma de decisiones.
Vinculación con la comunidad y compromiso social
Como parte de su política de vinculación con la comunidad y el sector productivo, la UNL impulsa el mentoreo como una herramienta estratégica para el empoderamiento femenino.
En esta edición, la Universidad otorgará becas de participación, por lo que la actividad no tendrá costo de inscripción para quienes asistan en la sede Santa Fe. A modo de compromiso solidario, se solicitará a las participantes la donación de alimentos nutritivos elaborados en la Planta de Alimentos de la UNL, que serán destinados a comedores barriales de la ciudad.
Mentoras y aprendices: la dinámica del encuentro
La Caminata de Mentoreo se organiza a partir de duplas que comparten una mañana de conversación e intercambio de experiencias:
– Mentora/or: líderes con trayectoria que acompañan a las participantes, comparten conocimientos y facilitan contactos para afrontar desafíos profesionales.
– Aprendiz: mujeres interesadas en desarrollar su potencial, incorporar herramientas de gestión y fortalecer su confianza para enfrentar obstáculos en sus carreras o emprendimientos.
Inscripciones abiertas
La convocatoria está dirigida a todas las mujeres interesadas en potenciar su rol como líderes en sus comunidades. Las inscripciones, tanto para mentoras como para aprendices, estarán abiertas hasta el 27 de febrero.
Datos del evento
Fecha: 14 de marzo de 2026
Hora: 09:00
Lugar: Rectorado UNL (Bv. Pellegrini 2750, Santa Fe)
Costo: donación de raciones de la Planta de Alimentos UNL
Inscripción: formulario online habilitado por la organización